L’asciugatrice non può mancare nelle case situate nelle aree più umide e fredde. Il motivo? I vestiti non si asciugheranno mai con delle temperature così aride. Il problema però esiste anche in questo caso: perché i vestiti puzzano nonostante i detersivi? Ecco il vero motivo, ti stupirà.

L’asciugatrice permette di avere un bucato pulito in ogni momento della giornata. Di giorno, pomeriggio, sera e notte! Niente può fermare questo utilissimo elettrodomestico a prova di temperature. Cos’è che però causa quella puzza che fa sembrare ancora i tuoi vestiti sporchi e pieni di germi? Ecco cos’è accaduto e come risolvere velocemente.

L’asciugatrice è un elettrodomestico molto utile, questo è certo. Conosci tutti i trucchi per avere dei vestiti puliti, morbidi, ma soprattutto profumati?

Spesso accade che puzzino, proprio come succede anche in altri casi, ma non temere perché c’è la soluzione a tutto. Ecco cosa devi fare se i vestiti appena usciti dalla lavatrice puzzano, vedrai tirerai un bel sospiro di sollievo, e avrai molto più tempo per tutte le altre incombenze.

Se si è trovata una soluzione per la lavatrice, stai tranquillo che ne esiste anche una infallibile per la fase dell’asciugatura!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Come lavare i maglioni di lana in lavatrice: i trucchi per un risultato impeccabile

Asciugatrice? Ecco come si utilizza correttamente!

Se hai paura che i tuoi vestiti puzzino per sempre, ti sta sbagliando! Tra le tante incombenze casalinghe c’è anche quella di asciugare tempestivamente i capi, ma non sempre senza elettrodomestici è possibile. Diversi sono i capi che danno problemi, come le lenzuola e le federe! Se con questi trucchi del mestiere riesci ad avere delle lenzuola perfette, figurati quanto semplice sarà avere dei vestiti a prova di puzza!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Come asciugare il bucato d’inverno: i trucchi infallibili

Innanzitutto, fai la periodica e corretta manutenzione dell’elettrodomestico più utile quando ha le ceste piene di vestiti? Ecco dove cadi in errore. Infatti, devi accuratamente:

pulire il filtro

igienizzare il cestello

svuota la vaschetta di raccolta acqua

pulire il condensatore

Sembra poco, ma in realtà è tanto. Se non fai queste operazioni, non solo i tuoi vestiti puzzeranno, ma dovrai perdere altro tempo per lavarli di nuovo! Fare una corretta gestione dei propri elettrodomestici è funzionale al loro corretto utilizzo. Altrimenti, si danneggiano gli abiti, e lo stesso strumento è destinato a deteriorarsi prima!

Come fare per avere più profumo? Ci sono due soluzioni. La prima, riempi una vaschetta d’acqua, metti per metà l’ammorbidente, immergici un panno di cotone e poi mettilo in mezzo ai vestiti quando saranno dentro l’asciugatrice, vedrai che profumo! Oppure, fai la stessa cosa con degli oli essenziali, sono più delicati, ma di grande qualità!