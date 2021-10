“Giù le mani da mio marito”: la moglie del vippone tuona sulle gieffine

“Giù le mani da lui!”. Grande Fratello Vip, occhi (della moglie) puntati su quelle due gieffine: “Va oltre? Entro io”. Tante polemiche

Nella casa del Grande Fratello Vip (siamo alla sesta edizione) la tensione inizia a farsi palpabile. Si entra nel vivo del lungo reality (la cui fine è imprecisata) e si moltiplicano nomination e aumentano le eliminazioni. La confidenza tra gli inquilini della casa aumenta col passare dei giorni, e spesso anche le discussioni sono più vivaci e “accese”.

Uno degli ultimi episodi ha riguardato l’affascinante Soleil Sorge, che è scoppiata in lacrime quando ha visto l’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi. L’influencer ha ammesso di sentirsi sola, ma non è quello il vero problema. Con Sophie Codegoni è accaduto un altro episodio significativo: gaffe di quest’ultima su Van Gogh, che secondo lei è un poeta. Non è la prima volta che l’ex tronista viene accusata di ignoranza da Soleil, che non manca di sottolinearlo spesso e volentieri.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, Signorini stravolge tutto: la scelta fa discutere

Grande Fratello, la moglie mette in guardia le gieffine: “Lo osserverò attentamente”

E poi c’è il rapporto tra l’influencer e Alex Belli. La confidenza tra i due è “arrivata” alle orecchie di Delia Duran, moglie dell’attore. La donna si è sfogata a “Casa chi”, con un’intervista nella quale ha spiegato di essere gelosa, ma di avere anche fiducia nel marito. Chiaramente, Delia non ha escluso di agire di conseguenza se dovesse vedere qualcosa andare storto. Soleil e le altre gieffine sono avvisate, perché finiscono sotto osservazione.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, lite di fuoco in casa: il motivo lascia senza parole

“Sono gelosa, ma non permalosa – ha spiegato la moglie di Alex Belli – credo che tra mio marito e Soleil ci sia un’affinità, un’amicizia speciale. Ma lui non andrà oltre. Se vedrò qualcosa di strano entrerò nella casa per un confronto”. E anche se non lo sa, il buon Alex è avvisato: sua moglie Delia lo osserva con attenzione…