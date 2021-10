Cuori, anticipazioni choc: una scomparsa misteriosa

By

Prosegue l’appuntamento su Rai 1 con la nuova fiction Cuori, che vede protagonisti Daniele Pecci e Pilar Fogliati. Un grande successo

Rai 1 ha fatto decisamente centro: la fiction a tinte “medical” Cuori sta piacendo al pubblico, con ottimi ascolti. La storia con protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci sta appassionando i telespettatori e dando nuove soddisfazioni al primo canale. Anche oggi, domenica 24 ottobre, ci sarà un nuovo appuntamento con la serie tv in prima serata. Sarà la seconda delle 6 puntate previste in questa prima stagione, aspettando che possa poi arrivare anche la conferma del seguito.

La fiction è ambientata in un ospedale degli anni ’60, dove la cardiologia sta facendo passi da gigante il primo trapianto di cuore sta per diventare realtà. Ancora una volta saranno tanti i colpi di scena, in particolare col rapporto tra Delia e Alberto, i cui rapporti diventeranno tesi, anche a causa della giovane paziente Rosa e i suoi problemi di salute. Intanto, nell’ospedale tutti attendono la visita del Vescovo.

Leggi anche – Cuori alla conquista di Raiuno: il ritorno della star della fiction

Cuori, le anticipazioni delle prossime due puntate

Dal suo parere, infatti, dipenderà il futuro dell’ospedale, grazie agli importanti fondi che potrebbe sbloccare per consentire il suddetto trapianto di cuore. Quindi c’è apprensione nello staff sanitario, che dovrà confrontarsi con Rosa e i suoi problemi, che si rifletteranno sul rapporto tra Alberto e Delia. La giovane creerà un forte dibattito tra i due: in ogni caso la sua vita sarà messa in salvo, ma esisterà sempre una condizione di pericolo.

Leggi anche – Clamoroso, arriva la fiction su Miguel Bosé: mai accaduto prima

Ecco perché Mosca darà un ultimatum a Delia: dovrà trovare una soluzione entro 48 ore, altrimenti sarà lui a prendere in mano la situazione. Purtroppo le condizioni della ragazza si aggravano e sarà necessario un intervento perentorio e deciso. Saranno i telespettatori a scoprire come i protagonisti di “Cuori” affronteranno il problema.