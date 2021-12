Quali saranno i segni zodiacali più sfortunati del 2022? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali saranno i segni zodiacali più sfortunati del 2022. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più sfortunati del 2022, quelli che non vivranno un anno felice e, probabilmente, non vedono l’ora di saltare direttamente al 2023.. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali saranno i segni zodiacali più sfortunati del 2022. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più sfortunati del 2022

Dopo aver visto i segni più fortunati del 2022, oggi scopriamo quelli più sfortunati. Quest’anno tocca a Pesci, Acquario e Capricorno comparire in questa classifica. Sarà un anno difficile, magari non per dodici mesi consecutivi, ma sicuramente per chi appartiene a questi tre segni dello zodiaco è meglio iniziare a programmare il 2023.

Capricorno: al terzo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco andranno in difficoltà a causa di alcune spese impreviste. Fate attenzione a come spendete i vostri soldi, potreste seriamente aver bisogno di trovare un nuovo lavoro per rimediare ai vostri sbagli. Purtroppo alcune persone appartenenti a questo segno potrebbero rischiare anche il posto di lavoro. Separazioni in vista per le coppie sposate da poco.

Acquario: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco avranno problemi in ambito sentimentale. I single non proveranno interesse per nessuno e difficilmente riusciranno a realizzare i propri sogni durante il prossimo anno. Ma provate ad essere ottimisti, i mesi veramente critici saranno i primi tre, poi la situazione migliorerà con il passare del tempo. Non mollate!

Pesci: al primo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco dovranno affrontare le conseguenze di alcune decisioni sbagliate prese nel 2021. La sfortuna non sarà casuale, ma arriverà perché alcune scelte sono state prese in maniera troppo affrettata. Per evitare di rivivere la stessa situazione anche nel 2023, sarebbe meglio per i Pesci se riuscissero a riflettere con calma, specialmente se si tratta di questioni riguardanti la sfera personale.