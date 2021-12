GF Vip daytime 9/12/21, la gieffina apre gli occhi: si stanno approfittando di lei

Al GF Vip la concorrente di Alfonso Signorini ha finalmente aperto gli occhi e ha visto la realtà dei fatti così com’è.

Il Daytime del GF Vip di oggi poteva mai iniziare se non con un blocco dedicato ad uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione di Alfonso Signorini?

Ovviamente stiamo parlando di Alex Belli che ha ammesso a tu per tu con Biagio D’Anelli di non aver mai tradito sua moglie Delia Duran. In quanto lui si è sempre presentato nella maniera più onesta e sincera e per questo motivo non dovrebbe stupirsi di determinati suoi atteggiamenti perché si è sempre mostrato in un determinato modo. Tant’è che non appena Davide Silvestri gli chiede se a parti inverse sarebbe stato così tranquillo come appare oggi.

L’ex stella di Centovetrine non ha alcun dubbio a riguardo. In quanto sarebbe stato ugualmente tranquillo. Tant’è che lui ammette di essere innamorato anche del suo compagno di viaggio, ma non nella maniera in cui tutti credono. Davide sembra credere alla sua versione dei fatti, anche se è lontana anni luce dal suo modo di vedere le cose ma non per questo ritiene sia sbagliato o giusto, ma semplicemente diverso.

Manila Nazzaro crolla al GF Vip: lo sfogo con Katia Ricciarelli

Dall’ex stella di Centovetrine si passa a Manila Nazzaro. Quest’ultima si è lamentata della scarsa attenzione di Giacomo Urtis che avrebbe lasciato la cucina completamente in disordine. In molti però hanno criticato l’atteggiamento dell’ex vincitrice di Miss Italia, “accusandola” di avere la crisi della mamma. In quanto si lamante del disordine dei suoi compagni di viaggio, ma poi finisce per il fare tutto quanto lei e dopo 3 mesi dall’inizio di quest’esperienza al Grande Fratello Vip è arrivata al limite.

“A me fa piacere essere considerata un punto di riferimento per molti qui dentro, ma credo che qualcuno se ne stia approfittando” ha confidato, trovando pieno appoggio da parte di Katia Ricciarelli.

Si passa a Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Quest’ultima ha confidato che le piacerebbe diventare madre da giovane, entro i 26 / 27 anni. La confessione della Codegoni è stata ascoltata dalla Sorge che ribattuto suggerendole di pensare prima a crescere lei, vista la sua giovane età, e poi magari ad avere un figlio.

La tagliante osservazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è stata affatto apprezzata da Sophie, che le ha fatto notare di non potersi permettere di giudicare se lei sia pronta o meno a diventare mamma. Soleil ha prontamente replicato affermando che come al solito lei non ha compreso nulla del suo discorso e che quindi come potrebbe mai capire determinate cose e responsabilità da madre. La discussione tra le due ha diviso tutti i concorrenti.