Francesca Chillemi, il retroscena su Can Yaman: la reazione di lei

Can Yaman, da quando si è lasciato con la Leotta, è stato accostato a diverse donne dello spettacolo. C’entra qualcosa Francesca Chillemi?

Potenzialmente potrebbe essere una coppia esplosiva. Di certo lo sarà sugli schermi della futura fiction di Canale 5, “Viola come il mare”. Si tratta di Francesca Chillemi e Can Yaman, un inedito accostamento che potrebbe andare anche oltre la cinepresa. Dell’attore turco, ormai, si sa tutto: ha avuto una discussa relazione con la presentatrice di Dazn Diletta Leotta, ma viene continuamente messo vicine a bellissime donne del mondo dello spettacolo, come Maria Giovanna Adamo, ad esempio.

La curiosità è che quest’ultima conquista sarebbe arrivata proprio sul set della fiction che sta girando con l’ex miss Italia Francesca Chillemi. Cosa sta succedendo allora? Secondo i bene informati di gossip, la Adamo, 25enne e bellissima ragazza calabrese, sarebbe la nuova fiamma di Can Yaman. Lei ha vinto il World Top Model Selezione Roma 2021 ed è ambitissima.

Francesca Chillemi e le voci su Can Yaman: cosa sta succedendo

A dare notizia di questa ennesima “liason” è stato il settimanale “Chi“. Tuttavia qualcosa è accaduto qualche settimana dopo: perché lo stesso magazine ha di fatto modificato il tiro. Ha praticamente spostato l’attenzione su Francesca Chillemi, “paparazzata” con l’attore mentre usivano dalla stessa casa. Il pettegolezzo è che i due abbiano passato addirittura due notti insieme.

Quindi cosa sta combinando Can Yaman? Possibile che se la intenda con entrambe? Noi ci guardiano bene dal fare ipotesi, anche nel rispetto delle persone coinvolte. Del resto la Chillemi è fidanzata. Chissà come reagirà a queste voci… sia lei che il suo compagno. Del resto, con un Can Yaman che ronza intorno alla propria compagna non si può di certo rimanere tranquilli.