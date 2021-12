Test: scegli una pietra magica e scopri cosa desidera la tua anima

By

Scegli con cura la pietra magica e scopri cosa desidera la tua anima con questo divertente test

Le pietre magiche sono famose per avere dei poteri straordinari: ognuna di loro emana delle energie cosmiche diverse.

Si pensa che ogni pietra interagisca con la nostra aura, aiutandoci nel guarire e nel riuscire ad adattarsi a determinate circostanze.

Proprio per questo, oggi ti proponiamo il test della pietra magica. Solo così potrai scoprire cosa desidera inconsciamente la tua anima.

Scopriamo come fare il test

Test: scegli una pietra magica e ti dirò cosa desidera la tua anima

In questo test della pietra magica ti mettiamo difronte a sei opzioni diverse. Concentrati, guarda tutte le possibilità e scegli la pietra che ti smuove qualcosa dentro. Dopodiché, leggi la risposta corrispondente alla tua scelta.

Solo così potrai scoprire cosa desidera la tua anima.

Iniziamo il divertimento!

1) Turchese

Sei una persona che in questo momento è sommersa da situazioni veramente stressanti e caotiche.

Il turchese è una pietra curativa che rafforza la tua aurea e la resetta in modo tale da poter ripartire in modo tranquillo.

Questa pietra veniva usata da molte tribù indigene per guarire i malati.

2) Agata

Sei in un momento difficile della tua vita: devi riuscire a trovare il giusto equilibrio tra la natura e ciò che ti circonda e te stesso.

Sei in un momento in cui hai bisogno di trovare la speranza per andare avanti.

Ricordati che sei una persona meravigliosa e questa pietra è ottima per te, perché è in grado di aiutarti a comunicare con il tuo sé superiore.

Hai perso la fede? Con l’agata puoi riuscire a ripristinarla.

3) Ametista

Se hai scelto questa pietra, significa che stai vivendo in un mondo ricco di stimoli che “inquinano” i tuoi sentimenti. Hai perso la tua carica e non sai più come sorprenderti.

L’Ametista ti aiuterà nel riprendere confidenza e a capire ciò che vale veramente nella tua vita.

Inoltre, scuoterà la tua immaginazione, rendendola più creativa.

4) Rubino

Hai bisogno di una grande passione che ti smuova. Fermati e rifletti: credi che ci sia qualcuno o qualcosa che stia esaurendo la tua energia?

Il Rubino ti aiuterà nel ritrovare la tua sicurezza che da qualche tempo hai perso. Riuscirai a sentirti nuovamente forte e in forma.

Questa pietra ti protegge dalle persone malvage e aumenterà i tuoi livelli di energia.

Il Rubino ti servirà anche per ritrovare una buona vita intima.

5) Ossidiana

Hai veramente poche forze in questo momento. Non vedi l’ora che arrivino le vacanze, perché hai bisogno di mettere in ordine tutto ciò che ti circonda e ritrovare il tuo equilibrio.

L’Ossidiana è una ottima scelta per ricaricarsi il più veloce possibile. Ti aiuterà nel meditare e trovare un modo per migliorare e dare un sprint alla tua vita.

6) Pietra di Luna

Questa scelta rivela che sei una persona che ha bisogno di relax e riposo in questo momento. Inoltre ti senti molto insicura negli ultimi tempi.

La pietra di Luna è una sorta di ponte magico che connette te stesso alle tue emozioni.

Ti aiuterà nel combattere l’insonnia e a penetrare nel profondo del tuo cuore. Aumenterà notevolmente la tua autostima e fiducia