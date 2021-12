La reazione dell’ex Uomini e Donne al tradimento: l’ha fatto davvero

Uomini e Donne stupisce ancora! Questa volta la news che bolle in pentola è sensazionale, il motivo? Saltano fuori tutti i retroscena inediti che chiariscono il momento delle separazione tra i due ex protagonisti più amati del dating show di Canale 5. La diretta tv sgancia un colpo di scena inaspettato, ma soprattutto a cui non si era pronti.

Con il format della fascia pomeridiana, Uomini e Donne, il pubblico a casa non sa mai cosa aspettarsi. Quello che è certo è che l’appuntamento con l’amore e i sentimenti è una tappa fissa della giornata, specialmente per chi si è affezionato alle storie dei concorrenti. Tronisti e troniste approfondiscono le conoscenze degli spasimanti, corteggiatori e corteggiatrici che impavidi credono nel loro sogno d’amore. L’ex protagonista a distanza di anni, torna a parlare dell’evento più cliccato nei social media degli ultimi tempi. Sei pronto a scoprire la verità sul loro conto? Arriva la notizia che tutti stavano aspettando!

L’amore colpisce sempre a Uomini e Donne! Testimoniano ciò, le vicende che contraddistinguono i protagonisti più amati, i quali nonostante passino gli anni rimangono dei punti di riferimento per i fedelissimi fan del programma. Amati, criticati e a loro volta seguiti nei social media, diventano un’altra tappa fissa oltre il programma.

Quando salta fuori la verità, soprattutto sul tradimento, non può che scatenarsi un caos mediatico non indifferente. D’altronde, il privilegio della visibilità ha anche questa dura conseguenza. Di notizie che hanno influenzato il percorso dei protagonisti ne abbiamo a bizzeffe, l’ultima è l’abbandono del tronista più amato, situazione sconvolgente.

Ma mai quanto la notizia che stavamo tutti aspettando: la conferma del tradimento! E’ avvenuto, ed ecco come si è realizzato: le parole sono taglienti e i fatti sono scioccanti.

Uomini e Donne, salta fuori la verità sul tradimento

Le news non cessano ad arrivare, la stessa ultima notizia di Gemma Galgani sconvolge tutti, ma non finisce qui. Perché c’è una evento che sciocca più degli eventi che hanno come protagonista indiscussa la dama torinese in perpetua ricerca del vero amore. Spunta il retroscena del tradimento più inaspettato, criticato e chiacchierato della storia di Uomini e Donne. Passa del tempo, ma prima o poi ciò che deve venire a galla verrà scoperto. La dichiarazione ha regalato qualcosa di inedito ai fan che stavano aspettando praticamente da sempre: la verità su quanto accaduto.

Si tratta proprio dell’influencer che ha fatto strage di cuori e fidanzati, Giulia De Lellis! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato il suo percorso in televisione e nel mondo dei social media, proprio da questo programma.

Innamorata dell’amore da sempre, la giovane originaria di Pomezia ha incantato tutti con le sorprese e le dimostrazioni d’affetto fatte nei confronti del suo più grande sogno d’amore, il tronista Andrea Damante.

Purtroppo, non è tutto ora ciò che luccica, e soprattutto non sempre le storie di questo tipo finiscono a lieto fine. Ovviamente non c’entra il dating show che li ha fatti incontrare, ma i comportamenti dei diretti interessati.

Nello specifico, l’autore del tradimento è stato Andrea Damante, e Giulia conferma tutto in piena diretta. Oltre ad averci già scritto un libro, nel quale però non dà alcuna spiegazione dell’accaduto ai fan scioccati da un amore che sembrava idilliaco, è proprio durante la diretta a Verissimo condotto da Silvia Toffanin che salta fuori tutto.

In un giorno qualunque, Giulia stava sistemando casa, fino a quando non si imbatte nel computer del fidanzato. Sbircia un po’ ovunque, e arriva la doccia gelata: messaggi, email, foto e video, di molte donne!

Non si tratta di un tradimento con una ragazza del quale si è innamorato, ma di diverse storielle senza alcun senso apparente. La reazione è stata esplosiva, ha distrutto tutti gli averi del ragazzo, tra cui la playstation presa a martellate e ficcata sotto la doccia, e tutti i vestiti e le scarpe stracciati.

Lei è andata via, non lasciando più niente di sé nella casa nella quale convivevano. Ha affermato anche di averci voluto riprovare, perché lui è tornato su suoi passi, e per lei l’amore non finisce dall’oggi al domani. Nonostante le buona volontà, è stato troppo tardi, perché Giulia afferma:

“Il perdono è come l’altezza, o ce l’hai o non ce l’hai. Io proprio non ce l’ho.”

Insomma, l’amore non è bello se non è litigherello, ma il rispetto e la fedeltà, rimangono le basi fondamentali di un rapporto sano. La De Lellis è caduta e si è rialzata, e comunica il messaggio più importante: non ha mai smesso di credere nell’amore.