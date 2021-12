Uomini e Donne puntata 7/12/21, una delusione dietro l’altra: il tronista è affranto

Uomini e Donne ha portato in scena la delusione del tronista. Non se lo aspettava durante il suo compleanno.

Uomini e Donne parte con il botto, mostrando la conoscenza virtuale tra Gemma Galgani e il suo nuovo cavaliere, che non ha ancora avuto modo di poter conoscere dal vivo in quanto sta trascorrendo il periodo di quarantena ma questo non la ferma e sembrerebbe essere molto presa da lui.

Tant’è che quando lui le dedica una canzone, lei si commuove facendo scatenare le ire di Tina Cipollari, che trova tutto falso e costruito. In quanto ritiene che dopo un momento di euforia iniziale, lei troverà un motivo per terminare la conoscenza e per questo motivo mette in guardia il cavaliere ma lui non vuole darle ascolto, affermando che vuole viversi questa conoscenza fino in fondo anche se la sua presenza non è passata inosservata in studio ed alcune dame vorrebbero ballare con lui.

Il corteggiatore di Gemma Galgani ha occhi soltanto per lei e le ha promesso il suo primo ballo negli studi Elios di Roma, ma la puntata di oggi non è di certo finita qui.

Matteo Ranieri deluso a Uomini e Donne: la confessione

Si continua con il Trono Over e al centro dello studio scendono ben due dame e cavalieri. Si tratta di Biagio, Andrea, Bernarda e Luana. Bernarda, dopo essersi vista rifiutare l’esclusiva da Biagio, ha scelto di chiudere la loro conoscenza e di uscire con Andrea. Biagio non ha accusato il colpo e sospetta che la dama sia finta, ma nemmeno lui è stato a casa a disperarsi. In quanto è uscito con Luana.

Il cavaliere ha avuto poi una discussione con Tina, in quanto lo accusa di essere un truffatore e farabutto, ma lui replica affermando che lei è in studio soltanto per rompere le uova nel paniere. “Io sono scomoda solo per quelli come te che vogliono prendere in giro tutti”.

Si passa al Trono Classico e Maria chiama al centro dello studio Matteo Ranieri. Quest’ultimo ha voluto andare di nuovo in esterna con Martina. L’uscita tra i due è andata bene e si sono avvicinati molto fisicamente. Lui sembra essere molto preso da lei, tant’è che ci balla poco dopo e confida di essere un po’ deluso dalle altre corteggiatrici che non fanno nulla per farsi conoscere ma restano parecchie sulle loro. Perfino il giorno del suo compleanno non sono andate da lui in studio ma si sono limitate a qualche messaggio.

Si prosegue con il Trono Classico e al centro dello studio c’è Andrea Nicole, che sceglie di uscire con Alessandro, dando buca a Ciprian, perché aveva voglia di chiarire con lui dopo averlo visto strano in puntata. Quest’ultimo non la prende bene, mentre il primo crede che la tronisa non dia il giusto valore alle cose che fa.