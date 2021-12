GF Vip daytime 7/12/21, il gieffino fa dietrofront: scatta il sospetto nella Casa

Al GF Vip il concorrente di Alfonso Signorini ha scelto di fare un passo indietro e nella casa si è insinuato il sospetto su di lui.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini. Questo appuntamento parte con il botto, mostrando lo scontro tra Lulù Selassiè e Maria Monsé.

Quest’ultimo ha insinuato che la Principessa abbia giustificato alcuni suoi scivoloni, affermando di aver avuto un attacco di panico, ma lei ritiene che insinuare simili cose sia di una bassezza unica.

Ovviamente non sono mancati gli schieramenti di fronte a questa discussione e Sonia Bruganlli non si è risparmiata e considerato che la Monsé è una madre e che spesso ha parlato pubblicamente delle scelte prese con sua figlia, avrebbe potuto evitare una discussione del genere, ma nella casa del GF Vip alcuni sono dalla sua parte affermando che fin dal primo momento in cui è entrata è stata esclusa, ma attenzione perché all’appuntamento di oggi non è di certo finito qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, chi abbandona e chi arriva: tutti i nomi

Alex Belli resta al GF Vip: nella Casa tutti sospettano di lui

Era impossibile non parlare del legame che unisce Alex Belli e Soleil Sorge. L’ex stella di Centovetrine è entrato in crisi poco prima della diretta e aveva confidato anche di voler abbandonare il gioco pur di salvaguardare il suo matrimonio, ma alla fine ha scelto di restare in quanto incoraggiato anche da Alfonso Signorini, ritiene che sua moglie Delia Duran abbia in qualche modo compreso che cosa sta succedendo.

In quanto, se fosse adirata con lui, si sarebbe già fatta viva: “Lui sa che io posso gestire questa cosa” ha commentato Alex sicuro di sé, ma gli altri compagni di viaggio trovando questa situazione alquanto strana e a tratti surreale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il colpo di scena che non t’aspetti

Soprattutto il suo repentino cambio di idea sull’abbandonare o meno il programma. I concorrenti di Alfonso Signorini sono sicuri che loro siano la vera prima coppia del Grande Fratello Vip e non comprendono come Delia Duran possa rimanere indifferente di fronte a quanto sta succedendo.

Spazio anche a Carmen Russo che ieri ha avuto modo di poter raccontare la storia della sua vita al grande pubblico, che non ha potuto fare a meno di emozionarsi non appena ha ricevuto la sorpresa del suo amato Enzo Paolo che ieri sera l’ha raggiunta anche se soltanto per pochi minuti. I loro giochi di guardo hanno emozionato tutti, simbolo che il vero amore esiste e dura per sempre.