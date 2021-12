Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il colpo di scena che non t’aspetti

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno servito il colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato prima: una nuova svolta per il loro rapporto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno partecipato alla passata edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, oltre a trovare il successo con il pubblico del piccolo schermo, hanno trovato anche l’amore.

I due, infatti, si conoscevano prima di far parte del programma, ma la loro era una conoscenza piuttosto superficiale. Tra le mura della casa più spiata d’Italia, invece, hanno avuto modo di potersi conoscere meglio e tra loro quella che credevano essere una semplice amicizia è diventata qualcosa di più facendo sognare i fan nostrani. Nelle scorse ore, proprio quest’ultimi, sono rimasti senza parole in quanto l’ex velino moro di Striscia La Notizia ha deciso di stupirli con un annuncio, riguardante la sua relazione, del tutto inaspettato.

Pierpaolo Pretelli spiazza Giulia Salemi: la proposta che non ti aspetti

Pierpaolo Pretelli sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Durante il corso di questa stagione ha preso parte al cast di Tale e Quale Show per poi essere subito notato d Mara Venier che l’ha voluto con sé in un gioco a Domenica In, pronta a mostrare al pubblico del piccolo schermo le sue doti da showman.

La sua vita sentimentale, però, sembrerebbe viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda e tra le pagine del settimanale Chi, che ha intervistato lui e Giulia Salemi in un’intervista di coppia, c’è stato il colpo di scena che in fondo i fan aspettavano di conoscere da diverso tempo. Nonostante la loro relazione sia iniziata meno di un anno fa.

“Sono proiettato verso il matrimonio“ ha esordito Pierpaolo durante il corso dell’intervista, confermando il gossip che girava da qualche tempo a questa parte sulla loro relazione. “Penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante” ha poi concluso e ai loro fedeli sostenitori non resta altro da fare che segnare la data sul calendario perché il sogno di amore dei loro beniamini potrebbe presto avverarsi e loro potrebbero essere parte integrante di questo momento di felicità.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? Le premesse per un lieto fine sembrerebbero esserci tutte, ma non resta che aspettare l’anno indicato dall’ex velino moro di Striscia La Notizia per vedere come si evolveranno le cose per il loro rapporto.