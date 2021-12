Meghan Markle, le terribili accuse nei suoi confronti

Dagli Stati Uniti arrivano accuse durissime nei confronti della Duchessa di Sussex, Meghan Markle. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda

La Royal Family inglese riesce sempre ad attirare le attenzioni dei media di tutto il mondo. Le vicende di una delle famiglie più chiacchierate del mondo sono ogni giorno su tantissimi giornali, inglesi e non solo. Diverse trasmissioni televisive e radiofoniche dedicano tanto spazio all’interno dei propri contenitori pomeridiani, riscuotendo un eccellente successo di ascolti. Segno evidente che l’argomento interessa molto.

Una delle persone più discusse della Famiglia Reale britannica è sicuramente Meghan Markle. L’ex attrice statunitense è nel mirino di giornalisti e paparazzi da quando ha confessato i motivi che hanno spinto i Sussex a lasciare la Gran Bretagna. Nel corso di un’intervista rilasciata l’anno scorso, infatti, Meghan ha parlato di episodi di razzismo subiti durante la sua permanenza in Inghilterra.

Oggi i Duchi di Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito, una zona residenziale abitata soprattutto da star di Hollywood, ha un valore di circa 14 milioni di dollari. È stato proprio il loro addio all’Inghilterra a far aumentare a dismisura l’interesse mediatico su questa coppia.

Nelle ultime ore sono arrivate delle accuse gravissime proprio nei confronti di Meghan Markle. Queste accuse arrivano direttamente dagli Stati Uniti d’America. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché l’ex protagonista di Suits dovrà fare molta attenzione nelle prossime settimane.

Donald Trump contro Meghan Markle: “Una mancanza di rispetto”

Meghan Markle non è sicuramente il membro della Royal Family più amato dal popolo britannico. Secondo un recente sondaggio, l’ex attrice statunitense sarebbe il quattordicesimo membro più amato della monarchia britannica. L’antipatia è nata nel momento in cui ha spinto suo marito a lasciare la Gran Bretagna e, di conseguenza, la propria famiglia.

Un gesto che non tutti hanno apprezzato, a partire dall’ex presidente Obama, il quale non avrebbe gradito questa decisione. Ma c’è un altro ex presidente americano che ha puntato il dito nei confronti dell’ex stella di Hollywood. Si tratta di Donald Trump. Il tycoon statunitense ha rilasciato alcune dichiarazioni molto critiche nei confronti di Meghan, ecco le sue parole.

“Credo che Meghan Markle sia stata irrispettosa nei confronti della Regina Elisabetta, che è un personaggio storico. Ha manipolato Harry, rovinando i rapporti con la sua famiglia. Ha dimostrato di essere inadeguata anche quando ha usato il suo titolo reale per esercitare pressioni sui membri del Congresso”. Parole durissime, alle quali Meghan Markle ha preferito non rispondere, almeno per il momento.

Nemmeno suo marito Harry ha voluto rispondere e non sono previsti commenti ufficiali da parte della Royal Family. Non è la prima volta che Donald Trump rilascia dichiarazioni del genere nei confronti dell’ex protagonista di Suits. Anche se non arrivano risposte ufficiali, una cosa è certa: molti cittadini britannici la pensano come l’ex presidente americano.