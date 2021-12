Ballando con le stelle, Milly Carlucci cala l’asso: primo nome per il 2022

Ha partecipato all’ultima puntata di Ballando con le Stelle diventando ballerino per una notte, ma potrebbe essere un concorrente nel 2022

Quella di sabato scorso è stata una puntata molto speciale di “Ballando con le stelle”. Nel giorno in cui c’è stata l’eliminazione di Andrea Iannone (con Lucrezia Lando) la vera star della serata è stata il “Ballerino per una notte”, vale a dire l’ospite della puntata che si esibisce anche lui in una performance di danza e riceve un “tesoretto” di voti (quasi sempre massimi) che va poi dato ai concorrenti scelti dai componenti speciali della giuria.

L’esibizione di sabato scorso è stata incredibile, perché Milly Carlucci ha invitato un ospite fenomenale. Si è esibito in coppia con Giada Lini in uno spettacolare tango e poi in un charleston molto ben eseguito. Addirittura, per lui una standing ovation del pubblico e lo stupore della giuria.

Leggi anche – Mara Venier sbotta in diretta: Mariotto, giudice di Ballando con le stelle, la fa infuriare

Ballando con le Stelle: incredibile, l’ospite è più bravo dei concorrenti!

Di solito i simpatici ospiti si prestano per il “ballerino per una notte” ma hanno piche ore per allenarsi e le loro prestazioni sono per così dire “trascurabili”. In questo caso, invece, c’è stato un vero e proprio spettacolo. Addirittura, Milly Carlucci gli ha chiesto se vorrebbe partecipare nella prossima edizione della trasmissione, quella del 2022 che arriverà a settembre del prossimo anno. Parliamo di Gabriel Garko, che molto elegantemente ha fatto capire di apprezzare l’invito, ma glissando su una sua futura partecipazione.

Leggi anche – Ballando con le stelle, spunta la foto intima della coppia: atmosfera bollente

“Ho dei progetti meravigliosi che dovranno andare a termine. Ho ripreso in mano la mia carriera dopo 4 anni e voglio proseguire con ciò che amo di più: il cinema. Ma se dovessi trovare uno spazietto ben venga…”. A questo punto sia Milly Carlucci che il pubblico incrociano le dita: Gabriel Garko a Ballando con le Stelle farebbe faville.