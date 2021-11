Essere una diva del cinema, amata dal pubblico. Una condizione che molte donne sognano. Eppure ci sono dei risvolti davvero inaspettati, come alcune abitudini difficili da comprendere

Un’amatissima e apprezzata diva del cinema con un’abitudine molto particolare. Non c’è niente da fare: i divi di Hollywood sono spesso alle prese con capricci di ogni genere. Soprattutto quando entrano in ballo paure e timori vari, per non parlare di vere e proprie fobie. Se questi riguardano la vita di tutti noi, le persone normali, spesso succede di essere irrisi e presi in giro.

Invece, quando le strani abitudini e manie sono di personaggi famosi, si accende una grande curiosità. Paradossalmente, i vip già noti e adorati di per sé diventano ancora più affascinanti. Accade qualcosa del genere con una nota attrice, nota per la sua ovvia bravura ma anche per una bellezza notevole.

L’incredibile “rito” della nota attrice prima di salire in aereo: c’entra la scaramanzia

Prima star di una famosissima serie tv leggera, poi nota anche per essere stata la moglie di uno degli attori più amati in assoluto. Ebbene, forse non tutti sanno che lei quando viaggia ha davvero delle strane abitudini: una di queste riguarda il rapporto con l’aereo, che ovviamente prende spesso per motivi di lavoro. Ebbene, ogni volta che lei sale sul velivolo, con il piede destro dà alcuni colpetto sull’aereo, proprio prima di entrare.

Ebbene sì, una sorta di strano rituale, che ha ovviamente un fine puramente scaramantico. Cosa significherà mai? Bisognerebbe chiederlo a Jennifer Aniston e le sue stranezze: probabilmente, l’ex attrice di Friends ed ex moglie di Brad Pitt ha un po’ paura di volare, e con questi opportuni “riti” pensa di poter esorcizzare la tipica paura di un incidente in volo.