Valentina e Francesca Ferragni, sorelle Chiara Ferragni: il segreto della loro unione

Valentina e Francesca sono le sorelle di Chiara Ferragni, la influencer e imprenditrice digitale protagonista di molte attività di successo

Chiara Ferragni è indubbiamente uno dei personaggi più famosi. Non solo la moglie di Fedez, ma anche influencer di successo. Ormai definita “imprenditrice” di successo, sembra riuscire a far diventare oro tutto ciò che tocca. Chi volesse saperne di più su di lei può recuperare il docu-film che si chiama “Chiara Ferragni – unposted”, che racconta molto della sua vita e del suo lavoro.

Ma soprattutto di come sia riuscita a far diventare un’attività legata al mondo virtuale dei social una vera e propria miniera di grande successo. Oggi si può definire, senza dubbio, l’influencer più amata e conosciuta non solo in Italia, ma nel mondo. Fa la mamma a tempo pieno e si gode i suoi bambini: ma ogni giorno della sua vita è presenta sul suo inossidabile e seguitissimo account Instagram.

Chiara Ferragni e l’energia delle sue sorelle: un rapporto speciale

Ad oggi ben 25.6 milioni di follower. E forse non tutti sanno che uno dei segreti di Chiara è la sua famiglia, e in particolare il grande rapporto che lei ha con le sue sorelle. Vedendo il documentario, infatti, si nota di come lei puntava ad affermarsi sin da quando era da ragazzina.

E molto importante è stato il rapporto con le sorelle Valentina e Francesca, con le quali ha un rapporto molto solido e di grande amore. Ma non solo: tra le sorelle Ferragni esiste anche una forte complicità, e da qualche anno anche una proficua collaborazione lavorativa, visto che anche Valentina ha seguito le orme di Chiara ed è un’apprezzatissima influencer.