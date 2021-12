“Ha un figlio”: scoppia la bomba sul fidanzato della gieffina

By

Scoppia la bomba sul fidanzato della gieffina: “Ha un figlio“

Il Grande Fratello Vip ogni giorno regala scoop e gossip eclatanti. Sia dentro che fuori le mura della Casa più spiata d’Italia, i gieffini sono protagonisti di grandi notizie.

Nelle ultime ore arriva un annuncio shock: il fidanzato di una concorrente del GF Vip ha un figlio.

Non c’è ovviamente nulla di male, ma il fatto eclatante è che nessuno ha mai rivelato di essere a conoscenza di questo bambino, nonostante tutti sappiano.

Ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo

Alessandro Rossi, fidanzato della gieffina Francesca Cipriani, lancia la bomba: “Ha un figlio“

Francesca Cipriani è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip.

Tra le scene più emozionanti del reality show troviamo sicuramente la proposta di matrimonio fatta da Alessandro Rossi alla sua fidanzata, nonché vincitrice de La Pupa e il Secchione.

Da quel momento, i giornalisti si sono mossi per conoscere di più il futuro marito della Cipriani e sono uscite allo scoperto delle indiscrezioni segrete su Alessandro.

Sembra proprio che il ragazzo abbia un figlio segreto.

Il giovane imprenditore trentenne non è stato sincero proprio con tutti e a lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti.

Una fonte anonima ha rivelato che Alessandro ha un figlio di tre anni.

Francesca sa di questo bambino, ma ha preferito non riferire la notizia a nessuno, compresa la redazione del Grande Fratello Vip.

Anche la madre della gieffina, Rita Di Michele, nell’intervista per Nuovo ha confermato l’indiscrezione anonima: “E’ vero” ha detto all’intervistatore.

Inoltre, ha aggiunto che sua figlia ha incontrato il bambino e anche la ex compagna, nonché madre del piccolo.

La domanda è ovvia: perché Francesca non hai mai rivelato la notizia in tre mesi nella Casa del Grande Fratello Vip?

La Pupa è sempre stata autentica, sincera e verace; non ha mai avuto problemi nell’esporsi o nel dire la verità.

E’ proprio questo che rende strana l’indiscrezione. Forse ha paura di quello che potrebbe pensare la gente? E’ gelosa della ex compagna? O magari non pensava che fosse una notizia importante da rivelare a milioni di telespettatori?

Per avere delle risposte dovremmo sicuramente aspettare il prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Speriamo che Alfonso Signorini indaghi a fondo