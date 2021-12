Oggi è la star di X Factor, ma da bambina era così!

X Factor: nelle ultime ore, è apparsa sul web una sua fotografia di quando era una bambina. La grande star del noto talent show sorprende tutti

Dopo aver sbaragliato la concorrenza ad “Amici” è diventata una star della musica italiana. Ora spopola in un altro grande talent di successo come X Factor. Ci sono pochi dubbi, ormai, lei è fatta per avere successo. E il merito non è soltanto della sua voce. Chissà chi la ricorda agli esordi. La sua carriera è iniziata quando era giovanissima: praticamente una bambina.

E proprio a tal proposito è spuntata in rete una sua foto di quando era piccola. Un’immagine molto tenera che sta letteralmente facendo impazzire i fan. Anche se ormai sono passati più di dieci anni dalla sua partecipazione ad “Amici“, molti la ricordano ancora quando era una ragazzina e si mise alla prova nell’accademia dello show di Maria De Filippi.

X Factor, Emma Marrone: la foto che sta facendo impazzire il web

Eppure poche volte è apparsa una sua immagine da bambina. Già col microfono e alle prese con il canto. Un’immagine davvero meravigliosa. Parliamo di Emma Marrone e del grandissimo successo che sta avendo come giudice ad X Factor. Apprezzata per la sua sincerità, il modo di parlare chiaro, ma anche la capacità di essere da esempio e da guida per i giovani artisti che sognano di vincere il programma e di ripercorrere le sue orme.

Del resto, ripercorrere l’incredibile carriera di Emma non è facile: ma lei è l’esempio concreto che l’umiltà e la capacità di credere nei propri sogni sono gli ingredienti giusti per realizzare qualsiasi tipo di obiettivo.