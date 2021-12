Bagno gate al Grande Fratello Vip: bisogni nel bidet, chi è stato?

Arriva il bagno gate al Grande Fratello Vip: chi è stato a fare bisogni nel bidet?

Il Grande Fratello Vip continuerà fino a metà marzo 2022 e nuovi ingressi stanno entrando nella Casa più spiata d’Italia.

Con l’aumentare dei gieffini, la Casa sta diventando un porcile e i litigi a causa della pulizia sono sempre più frequenti.

Nelle ultime ore arriva il bagno gate: qualcuno ha fatto i suo bisogni nel bidet e vari concorrenti sono furiosi.

Scopriamo insieme cosa è successo e chi è stato

Bagno gate al Grande Fratello Vip: Valeria Marini contro Sophie Codegoni

Nella Casa del Grande Fratello Vip c’è sempre più sporcizia e nessuno ammette le sue colpe.

Anche Manila, concorrente che ha sempre detto che ama pulire, non ce la fa più.

Piatti sporchi, cibo che scompare e adesso anche i bisogni nel bidet.

La situazione sta diventando sempre più ingestibile.

A parlare per prima della sporcizia nella Casa è Valeria Marini, gieffina appena entrata nel reality show che però ha notato subito lo sporco ovunque.

La showgirl discute con Sophie Codegoni della situazione in Casa e la concorrente svela il bagno gate.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, chi abbandona il reality? Tutti i nomi

A Sophie è successo più volte di trovare dei bisogni nel bidet. “Me lo devo pulire io. Fidati che questo non è niente. La c***a nel bidet” dice innervosita la ex tronista di Uomini e Donne.

“La dovevo pulire io, perché andavano in bagno prima di me e la trovavo nel bidet” continua Sophie.

Giamaria in ascolto trova una soluzione: “Dobbiamo assolutamente fare un discorso generale sulla pulizia“.

I litigi diventano sempre più frequenti a causa della sporcizia e alcuni concorrenti stanno proprio perdendo la pazienza.

“Ci sono altre persone con cui parlarne e non sono io” aggiunge Sophie e continua: “E sono quattro i nomi che non faccio, ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche. Li so tutti i nomi e fidati che non sono io“.

Leggi anche –> “Siete erotici”: atmosfera bollente al Grande Fratello Vip

Valeria sa benissimo che non è colpa della Codegoni, ma vuole comunque cambiare gruppo delle pulizie, perché il team di Manila è più preciso e pulisce nel dettaglio ogni angolo, come fa la mitica Marini.

“Io l’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata, quello sì” conclude Sophie e i gieffini non trovano che questo sia un problema.

Il Grande Fratello Vip prenderà dei provvedimenti? Non si tratta più di un piatto lasciato nel lavabo, ma di bisogni nel bidet.

La poca igiene sta prendendo il sopravvento nella Casa e i gieffini non ce la fanno più. Riusciranno a trovare un compromesso e ad ammettere le proprio colpe? Lo scopriremo solo continuando a seguire la diretta