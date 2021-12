Lulù Selassiè non si trattiene: non avrebbe dovuto dirlo prima della diretta

By

Lulù Selassiè non è riuscita a trattenersi al Grande Fratello Vip, lasciandosi andare ad una confessione che non avrebbe dovuto fare prima della diretta di venerdì sera con Alfonso Signorini.

Lulù Selassiè è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. La principessa è riuscita a farsi notare non solo per il suo passato difficile e la conoscenza con Manuel Bortuzzo, che è ha avuto numerosi alti e bassi, ma anche per il suo temperamento.

Che piaccia o meno, la Selassiè non si è mai nascosta dietro un dito ma ha sempre detto ciò che pensava e lo ha fatto anche questa volta, facendo uno spoiler prima della diretta di venerdì sera con Alfonso Signorini che forse non avrebbe dovuto fare, ma il tutto è stato ascoltato dagli attentissimi utenti della rete che hanno prontamente notato il tutto.

Lulù Selassiè prima del GF Vip si è lasciata andare ad uno spoiler sul percorso dei suoi compagni di viaggio, togliendo molti dubbi agli utenti della rete che erano curiosi di sapere in che direzione sarebbero andati alcuni percorsi dei vipponi nostrani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Colpo di scena al GF Vip: dopo Soleil, Alex Belli si dichiara a Davide Silvestri

GF Vip: Lulù Selassiè spiffera tutto prima della diretta di Signorini

Lucrezia Selassiè, parlando a tu per tu con altri compagni di viaggio, non si è di certo risparmiata rivelando quello che il pubblico del piccolo schermo degli italiani è curioso di sapere da qualche settimana a questa parte. Ovvero: quali dei vipponi presenti nella casa più spiata d’Italia dai primi giorni di settembre proseguirà con la sua avventura al Grande Fratello Vip e chi sceglierà invece di tornare alla propria vita, dicendo addio al reality show di successo di canale 5 che dovrebbe terminare la sua messa in onda il 14 marzo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, chi abbandona il reality? Tutti i nomi

La principessa Selassiè ha spifferato chi sicuramente, tra i suoi compagni di viaggio, non ha alcuna intenzione di proseguire con la messa in onda del programma e i nomi fatti da lei e non sono nemmeno così pochi. Ecco chi secondo lei tra poco potrebbe varcare la famosa soglia rossa per poter tornare nella propria casa.

“Quelli che andranno via sono: Aldo, Manuel, Francesca e Katia” ha dichiarato a brucia pelo. Sicuramente, se questi nomi dovessero confermare la sua versione dei fatti, sarebbe senza dubbio un duro colpo, per il Grande Fratello Vip. In quanto si troverebbe a dover dire addio ad alcune delle colonne di quest’edizione che hanno aiuto a contribuire nella creazione di numerose dinamiche.