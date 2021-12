“Non volevo andare al suo funerale”: il dramma di Valerio Scanu

Valerio Scanu è un ex concorrente del talent più seguito di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Il cantante delle edizioni passate si classifica come un vecchia gloria al fianco della collega Alessandra Amoroso, vincitrice dell’edizione che li ha visti insieme. La verità però a volte, fa male più del previsto, e lui la racconta tra lacrime e singhiozzi difficili da contenere.

Se pensi che i personaggi famosi non vivano drammi, ti sbagli, perché quello di Valerio Scanu è molto vicino ai giovani di oggi, oltre ad essere davvero struggente. Essere un vip a volte maschera la realtà dei fatti. Erroneamente i fan credono che il proprio beniamino sia sempre felice e spensierato, proprio perché è famoso. Ma non è affatto così. Si tratta pur sempre di persone in carne ed ossa, nel suo caso di un giovane fragile che ha dovuto dire addio prima del previsto. La confessione toccante del cantante spiazza tutti e fa riflettere su un tema delicato, ma soprattutto racconta la scena impressa nella sua mente: gli si è spezzato il cuore per sempre. Le parole non bastano per spiegare il dolore.

La vita di Valerio Scanu è stata ricca di sorprese e imprevisti. Da sempre il cantante ha dimostrato di avere un grandissimo talento, anche se a volte a causa del carattere un po’ schivo, non è stato in grado di manifestare al massimo i suoi sentimenti. Infatti, il percorso fatto ad Amici e le esperienze successive, gli hanno permesso di mettersi a nudo più volte, cercando di superare molti del blocchi che non lo rendono del tutto trasparente. Questa volta però ha deciso di parlare senza filtri commuovendo i telespettatori.

Non è il solo a vivere dei drammi. Di recente la confessione della diva del cinema ha sconvolto tutti, chi avrebbe mai immaginato tanto dolore? La verità prima o poi viene a galla, anche da chi non sembra essere triste.

La star vecchia gloria del talent di canale 5, riprende in mano la sua vita. Con la parole dette vuole dare sfogo ad un sofferenza eterna e incancellabile, anche perché niente aveva fatto presagire una conclusione del genere: tutto è cambiato in poco tempo.

Valerio Scanu rivela la verità del tragico dramma

Dal talent di Maria De Filippi nascono stelle e amori seguitissimi anche dai social. L’ultimo amore scoppiato per la star di Amici ha fatto letteralmente impazzire i fan, anche perché sono diverse le news in corso attualmente. Purtroppo, non può dirsi lo stesso per Valerio, forse più fortunato nella carriera che in amore, anche se si è sempre mostrato molto riservato su queste tematiche. Una di queste però lo ha fatto parlare una volta per tutte. In piena diretta confessa i retroscena di un terribile dramma che al momento è vissuto da tante famiglie. Proprio per questo vuole lanciare un importante messaggio.

L’appuntamento in questione che gli ha permesso di essere sincero è stato il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, presentatrice dalla grande sensibilità. Caratteristica che non è poi così scontata in televisione, perché non tutti hanno la delicatezza giusta per affrontare temi del genere.

Diciamo che non è facile per nessuno parlare di morte, specialmente se quella in questione è quella del papà ammalato di covid-19. Nella puntata del 2 dicembre 2021 cala il gelo, perché il 2020 si è concluso in un modo terribile per il giovane cantante. Proprio a ridosso della vigilia di Natale, il papà passa a miglior vita.

Una tragica situazione che lo ha portato a soffrire molto, specialmente quando ancora dopo un anno c’è gente che non crede a questa piaga che ha infettato tutto il globo. Ma non finisce qui. Perché la verità spezza il fiato.

Il papà aveva 64 anni, ma soprattutto non aveva particolari patologie! Quindi, nonostante l’avanzata età, era un uomo che godeva di ottima salute, per questo ancora non crede ai suoi occhi. Dalla terapia sub-intensiva è passato a quella intensiva in men che non si dica.

Scanu si pente di non averlo chiamato, infatti riceveva aggiornamenti dalla mamma. Ma quando ad un certo punto non c’è stata più risposta, hanno tratto le loro conclusioni.

La scena impressa nella mente che lo turba ancora, confessa che è stata quella nella quale il giorno del funerale, a cui non voleva andare per il profondo dolore, la mamma saluta papà dicendogli “Buon Natale”, sferrando una pugnala al cuore indelebile.