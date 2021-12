Che dio ci aiuti 7, nuova vita per Suor Angela? Clamorosa indiscrezione

Nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, potrebbe esserci una clamorosa novità che riguarda Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci

Cresce l’attesa dei fan per la nuova stagione di “Che Dio ci aiuti”, che arriverà al suo settimo appuntamento. Si tratta di una delle fiction di maggior successo della Rai, che presenta personaggi entrati nel cuore del pubblico. Su tutti la protagonista, Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Ma anche un ricco cast, che vede in Valeria Fabrizi una ritrovata protagonista della tv italiana. Volti noti, ai quali gli spettatori si sono decisamente affezionati. Eppure, la prossima stagione non porta soltanto novità entusiasmanti, anzi. Potrebbe esserci qualche clamoroso cambiamento che potrebbe decisamente non piacere.

Si parla da tempo (e con insistenza) di una incredibile uscita di scena proprio di lei, della mitica Suo Angela. Elena Sofia Ricci, infatti, potrebbe abbandonare la serie per dedicarsi ad altri impegni. E sarebbe clamoroso, visto che è la protagonista indiscussa da ben sei stagioni. Addirittura si parla che nella sceneggiatura Suor Angela possa dire addio ai voti e togliersi il velo.

Leggi anche – Che Dio ci aiuti 7, l’addio è sempre più vicino: clamorosa indiscrezione

Che Dio ci aiuti 7: i fan sperano che le clamorose voci non siano vere!

Le indiscrezioni di stampa potrebbero sconvolgere i fan della serie, ma non c’è ancora nulla di certo. Ovviamente, una sua uscita di scena sarebbe l’evento cardine della prossima stagione: ma sarà davvero così? Nella storia Suor Angela è un ex detenuta che ha avuto la vocazione. Ma dopo diversi anni potrebbe decidere che il suo percorso è concluso e provare a reinserirsi nella società come una cittadina comune. A parziale consolazione del pubblico in apprensione, va detto che sicuramente Suor Angela ci sarà, almeno nelle prime puntate.

Leggi anche – Che Dio ci aiuti 7, doccia fredda per i fan: l’addio più doloroso è vicino

Poi nessuno sa con esattezza cosa potrebbe succedere. Un’uscita di scena graduale, sullo stile di Don Matteo? Possibile. Intanto i fan si chiedono chi prenderebbe il posto di Elena Sofia Ricci. La candidata dovrebbe essere Francesca Chillemi, che nel ruolo di Azzurra dovrebbe completare il noviziato e diventare suora a tutti gli effetti.