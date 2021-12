Manuel Bortuzzo, la dichiarazione d’amore a Lulù: parole da brividi

Manuel Bortuzzo ammette i propri errori nel rapporto con Lulù Selassiè e le fa una splendida dichiarazione d’amore: parole da brividi.

Colpo di scena nella storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Tra i due c’è sempre stato un rapporto altalenante, ma ora, l’atleta, ha preso consapevolezza dei propri sentimenti nei confronti della Principessa. Le parole pronunciate da Lulù in diretta, durante un confronto richiesto da Alfonso Signorini nel corso del quale aveva cercato di proteggere i propri sentimenti dichiarando di non averlo mai amato e di aver alzato una montagna sulla loro storia, hanno spinto Manuel a pensare a tutto ciò che ha vissuto con lei portandolo a tirar fuori i propri sentimenti.

Dopo essersi riavvicinati, Manuel ha scelto di essere totalmente sincero con Lulù. Durante un momento di relax sul suo letto nella stanza blu, Manuel non solo ha ammesso di avere delle colpe in tutto ciò che è accaduto con Lulù, ma le ha parlato a cuore aperto dei propri sentimenti. Lo sguardo pieno d’amore di Lulù ha fatto sciogliere tutti i loro fan.

Manuel Bortuzzo, dichiarazione d’amore a Lulù Selassiè: “La cosa più bella è che sei ancora qui”

“Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci e comprendere molte cose tra noi. Però è servito per capire come rispettarci a vicenda. Tante volte ho sbagliato io. Quando c’era un momento tuo, all’inizio, magari era troppo presto e c’erano mille dubbi e io mandavo giù e ti lasciavo fare. Poi tante volte, io mi innervosivo e invece di affrontare il problema con amore, lo affrontavo con nervosismo. Tante volte, se ci penso, sarebbe bastato abbracciarti. Mi sono un po’ complicato la vita per seguire sempre il giusto.

Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui. Guarda che non è scontato o normale. Di solito nel momento in cui io dico ‘o così o basta’ chiudo tutto. Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così”, ammette con sincerità Manuel.

Bortuzzo, poi, spiega che, solitamente, quando una persona gli è indifferente, riesce anche a viverci insieme sempre problemi. Nei confronti di Lulù non è mai riuscito a provare indifferenza e questa cosa l’ha fatto riflettere fino a portarlo alla consapevolezza di provare qualcosa di forte nei suoi confronti.

“Ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità. Devo essere contento anche dei momenti di debolezza che hai. Tu avevi bisogno di qualcuno accanto, che poi non dovevo fare nulla, basta un abbraccio e uno sguardo. Forse ti saresti fermata subito se ti avessi abbracciata come meritavi. Con Maria in puntata ti sei agitata un sacco, se fossi venuto io forse ti saresti calmata. Avrei potuto fare andare le cose in modo diverso. Lo stesso per tirati fuori dal bagno. Ok che hai sbagliato, ma forse se fossi stato li avrei fatto andare le cose in modo diverso”, ammette ripensando alle ultime puntate in cui Lulù è stata colta da più momenti di rabbia e di panico.