Miriana Trevisan “cotta” di Biagio D’Anelli? Le parole spiazzano

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sono i due nomi che non ti aspetti di leggere insieme al Grande Fratello Vip, ma la realtà stupisce. Le dinamiche del reality più discusso sembrano smuoversi in una direzione del tutto inedita. Le parole della gieffina non sono così scontate, anzi sono letteralmente inaspettate. Ecco tutta la verità sulla coppia nascente.

Il Grande Fratello Vip ha messo in scena l’inizio dell’amore tra Miriana e Biagio, oppure ci mostrerà l’ennesimo fuoco di paglia? Riuscire a tenere le emozioni e i sentimenti a bada all’interno della casa, è difficile. Anche perché i gieffini è come se fosse all’interno di una bolla che sta piano piano per esplodere, e con loro anche le relazioni. Le cotte vanno e vengono, ma gli amori sbocceranno prima o poi, oppure ci saranno nuovi impedimenti a placare tutto? Secondo le parole della gieffina le cose sembrano chiare.

Miriana Trevisan innamorata di Biagio D’Anelli? Il Grande Fratello Vip ha sganciato una bomba inedita che lascia senza parole! Diciamo che le dichiarazioni che spiazzano i compagni e il pubblico a casa che non perde un appuntamento, sono dette proprio da lei! Si ripeterà quello che è accaduto con Nicola Pisu, o c’è dell’altro? Le affermazioni fatte sono pesanti e inaspettate.

Con Miriana e Biagio, la casa del GF Vip è in preda alla fibrillazione. Questo è un periodo dell’anno molto particolare, perché le emozioni sono vissute più intensamente. Nel bene o nel male, i vipponi si preparano al Natale! Infatti, ci sono nomi che vanno e vengono, quelli che arrivano sconvolgono: Signorini ha fatto un colpaccio con un vippone!

Del resto, che aspettarsi da un reality tanto controverso, quanto imprevedibile? Le relazioni nascono, crescono, si evolvono e a volte rompono, nel caso dei due gieffini sta nascendo l’amore? Ecco la verità che i telespettatori stanno aspettando, la rivela lei.

Miriana Trevisan e Biagio D’anelli sono una coppia?

La situazione all’interno della casa più chiacchierata e spiata d’Italia si scalda, sotto tutti i punti di vista! Miriana Trevisan è un dei volti più amati, la si può considerare una protagonista, tanto che dopo essere stata eliminata ha fatto ritorno! Stessa cosa per Biagio D’Anelli, è tra gli ultimi ingressi, ma è già così amato. Come è stato ribadito più volte, quest’anno l’edizione si sta classificando tra le più litigiose. Le polemiche sono all’ordine del giorno. Infatti, l’ultimo scontro di Miriana con la collega ha sconvolto tutti, perché si sono alzati i toni e le parole non sono state leggere. Di certo, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli potrebbero incantare tutti, oppure c’è dell’altro? Perché ci sarebbe già un amore in corso. Salta fuori la sconvolgente rivelazione.

Perché stanno causando così tanto scalpore? Bisognerebbe fare un passo indietro, e vedere l’inizio del rapporto tra i due. Infatti, da quando si sono incontrati, è come se la scintilla fosse scattata, perché coccole, baci e scherzi sono stati all’ordine del giorno.

L’ultimo confronto ha incendiato la casa. Il frame riportato sopra immortala il momento che li ha resi complici e in preda ad un flirt difficile da contenere. Proprio per questo hanno ripreso il racconto della storia finita male tra Miriana e Nicola, ed è qui che le parole sulla possibilità di un amore dette dall’ex valletta di Non è la Rai, sconvolgono:

“Dentro questa bolla può succedere, a me è successo e una persona si è innamorata di me. Con Nicola c’era una semplice attrazione fisica, con te Biagio c’è un po’ di più a livello mentale”.

Biagio non le manda a dire, rispondendo all’istante: “E quindi a che punto siamo?”, e la gieffina spiazza dicendo: “Che ti amo, ma tu mi rifiuti!”

Insomma, siamo nel bel mezzo di un flirt accesissimo, ma in pochi sanno chi è Silvana Curcio, l’amore in corso di Biagio D’Anelli al di fuori della casa. Salterà fuori il legame, o sboccerà definitivamente la passione con Miriana? Restiamo aggiornati.