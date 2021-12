Sonia Bruganelli, duro attacco a Manila Nazzaro: Lorenzo Amoruso ruggisce

Sonia Bruganelli non si è risparmiata su Manila Nazzaro e il compagno di lei, Lorenzo Amoruso, è subito passato all’attacco. Ecco che cosa è successo poco prima della diretta con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli è una delle fedeli opinioniste del GF Vip di Alfonso Signorini e nel bene o nel male non si è mai nascosta dietro ad un dito, rivelando apertamente ciò che pensa.

Anche nelle scorse ore, quando c’è stata una discussione tra Manila Nazzaro e Maria Monsè. L’ex Miss Italia non ha gradito che dopo una lite tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, lei sia andata dalla prima a rivelarla che nella stanza arancione stavano parlando di quanto è successo andandole contro.

Questo atteggiamento, secondo Manila, è stato del tutto sbagliato in quanto lei e Biagio D’Anelli stavano provando a far calmare le acque, mentre la Monsé non avrebbe fatto altro che fomentare il tutto. Maria si è giustificata affermando che ha visto il gruppo contro uno e che questo non le sarebbe affatto piaciuto e voleva mettere in guardia la diretta interessata.

Sonia Bruganelli non ha apprezzato Manila Nazzaro, scagliandosi contro di lei senza troppi giri di parole, mandando su tutte le furie Lorenzo Amoruso.

Lorenzo Amoruso sbotta contro Sonia Bruganelli e difende Manila Nazzaro al GF Vip

Sonia Bruganelli ha ribadito quanto secondo lei Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip non faccia altro che imporre il proprio pensiero sugli altri, giudicando se quanto accade è giusto o sbagliato: “Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere“ ha tuonato l’opinionista sul suo profilo Instagram.

“Lei ti dirà sempre cosa è meglio fare. Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre” ha concluso mandando su tutte le furie Lorenzo Amoruso, che ha trovato alquanto fuori luogo il commento dell’opinionista, andandoci però giù pesante.

“Cara Sonia, almeno la mia amata Manila ha un suo pensiero che piaccia o meno” ha esordito senza troppi giri di parole sul suo profilo Instagram. “Invece per lei, il suo pensiero scontenta praticamente sempre tutti tranne il suo smisurato ego” ha proseguito andandoci giù pesante. “Neanche fosse qualcuno di importante davvero” ha aggiunto tagliente. “Del resto si è capito esplicitamente che Mania non le piace proprio” ha poi concluso.

Lorenzo Amoruso ha attaccato Sonia Bruganelli prima del Grande Fratello Vip, prendendo le difese della sua compagna, ma come replicherà l’opinionista durante la diretta di questa sera?