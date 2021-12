Una ex protagonista di Vite al limite ha fatto qualcosa di incredibile: Spunta una clamorosa denuncia nei confronti dei produttori dello show

Chi conosce Vite al Limite non ha dubbi. Ogni paziente del dottor Nowzaradan, anche se il percorso di dimagrimento non riesce in pieno, non può che essere grato alla clinica di Houston. Il metodo di “Now” è praticamente infallibile, e se qualcosa va storto il motivo è soltanto nella mal disposizione dei pazienti e nelle loro difficoltà nel seguire le cure. Sembra strano che chi è riuscito a guarire dall’obesità non abbia un senso di riconoscenza nei confronti del dottor Nowzaradan.

Invece, accade anche questo: qualcuno, pur essendo riuscito a dimagrire, ha messo sotto accusa la produzione. Una storia incredibile arriva dagli Stati Uniti, dove è ambientato il programma. Una donna, evidentemente non soddisfatta del suo percorso di rinascita, ha deciso di mettere sotto accusa il medico di Houston e tutta la produzione. La vicenda riguarda la giovanissima Nicole Lewis, che si è rivolta al dottor Nowzaradan quando ad appena 23 aveva già avutodue figli e il suo peso sfiorava i 300 chili.

Vite al Limite, l’assurda scelta dell’ex paziente contro il dottor Now

Una situazione estremamente grave, che considerando l’età era molto allarmante. Una dipendenza dal cibo, che ha sempre caratterizzato la vita della ragazza. Assieme al medico di origini iraniane ha deciso di cambiare vita, riuscendo a perdere oltre 150 chili, considerando sia la dieta che il successivo intervento chirurgico. La ragazza sulla sua pagina Facebook mostrava i progressi, ma anche la rigidità delle regole imposte dalla cura. Improvvisamente il suo account è scomparso, e addirittura si è scoperto che la Lewis ha fatto causa al programma, o meglio alla “Megalomedia“, la casa di produzione del programma.

Secondo le informazioni raccolte dalla stampa americana, la denuncia sarebbe partita per “manipolazione dell’immagine della ragazza per scopi drammatici”. Una situazione che l’avrebbe portata a dover rivolgersi a uno psicologo. Nonostante questa “guerra”, l’account social della ragazza è tornato, e lei appare serena e indubbiamente dimagrita. Chissà come andrà a finire questa disputa.