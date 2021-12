Trasformazione incredibile con Vite al limite: pesava 288 kg, oggi è così

Le storie descritte dal programma di Real Time, Vite al limite, non parlano solamente di donne. Ci sono stati episodi anche con uomini

Sono ormai tantissimi i pazienti entrati e usciti dalla clinica del dottor Nowzaradan di “Vite al Limite”. Tantissime le storie raccontate dal programma di Real Time, nato negli Stati Uniti e arrivato con grande successo anche in Italia. Prevalentemente le storie riguardano donne, ma c’è anche una buona percentuale di uomini. I pazienti si rivolgono al dottore di origini iraniane chiedendo di guarire da gravissime forme di obesità, che spesso raggiunge forme invalidanti.

Alcuni casi sono stati estremamente gravi, ma con il percorso studiato dal dottor “Now” si riescono quasi sempre ad ottenere risultati. Una delle vicende più interessanti riguarda Michael Dominguez, che si presentò in clinica con un peso di ben 288 chili. L’uomo, ormai affranto, era convinto che la sua vita non poteva più essere recuperabile.

Vite al limite, il duro percorso per perdere oltre 50 chili

I suoi problemi di obesità sono iniziati quando era ancora un bambino. Il padre lo maltrattava, e lui già attratto dal cibo, si rifugiò ancora di più nel mangiare senza freni. Il suo papà viene poi arrestato, e per Michael Dominguez la situazione peggiora ulteriormente. Da adolescente arrivò a pesare 200 chili, ma riuscì comunque a farsi una famiglia. A 32 anni, spinto dalla moglie e dai figli ha deciso di cambiare vita e chiedere aiuto.

Lascia la sua casa in Arizona, a Glendale, per trasferirsi a Houston dal dotto Now. Segue una dieta ipocalorica e riesce a perdere 114 chili. Col peso di 174 kg riesce ad operarsi di bypass gastrico riuscendo a trovare un ritmo alimentare più corretto. Dalle foto che pubblica si vedono i cambiamenti evidenti, anche se sui social non è molto attivo. Tuttavia, ogni volta che posta una sua foto i risultati sono davvero evidenti.