Soleil Sorge, lite con Sophie: il padre della Codegoni la massacra

Soleil Sorge ha offeso Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, ma il padre di quest’ultima non ci sta e sferra un attacco pesantissimo.

Soleil Sorge non si è mai risparmiata e, nel bene o nel male, ha sempre stuzzicato gli altri concorrenti del GF Vip, creando sì dinamiche che intrattengono gli utenti del web e il pubblico del piccolo schermo ma spesso risultando anche fuori luogo o poco adatta alle circostanze.

Nelle scorse ore, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato dei comodini ad alcuni compagni di viaggio, colpevoli per non essersi mai esposti e di ricoprire il ruolo di tappezzeria all’interno della casa più spiata d’Italia. Fin qui nulla di male, in quanto si sarebbe limitata ad esprimere la sua opinione sulle dinamiche del gioco. Poi però, approfittando di questo momento, ha sferrato un attacco a Sophie Codegoni, che ha indignato non solo la diretta interessata ma anche tutti i suoi compagni di viaggio.

Sophie Codegoni, il padre non ci sta e sbotta: replica durissima a Soleil Sorge

Soleil Sorge, dopo aver criticato alcuni suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip, definendoli dei veri e propri comodini, ha sferrato un attacco a Sophie Codegoni, sottolineando i suoi ritocchini estetici: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare…” ha dichiarato maliziosa, ma dall’altra parte la Codegoni non ha fatto reagito bene, come riporta Novella 2000, e in un secondo momento si è lasciata andare ad un amaro sfogo con Giucas Casella.

“Certo! ‘Che se vai ti buttano nell’umido?’. Ma come ti permetti? A parte il fatto che io non sono proprio di plastica” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne, visibilmente scossa e dispiaciuta per le parole che la sua compagna di viaggio ha riservato nei suoi confronti.

“Anche poi se lo fossi? Anche se io fossi di plastica … E non lo sono visto che si è rifatta dalla testa ai piedi, lei, che la smettesse che si è rifatta tutta la faccia” ha poi proseguito, ricordando che anche la Sorge non si è di certo tirata indietro di fronte ad alcuni ritocchini estetici. “Naso, labbra, zigomi e poi mi rompe il ca**o. Pensa te“ ha concluso, ma l’uscita di Soleil non è piaciuta nemmeno al padre di Sophie Codegoni che sul suo profilo Instagram ha deciso di replicare in questo modo, non mandandole di certo a dire.

Il padre di Sophie Codegoni ha criticato Soleil Sorge, dividendo gli utenti della rete come mai prima d’ora.