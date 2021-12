Royal Family: l’incredibile segreto del Principe Filippo

Il Principe Filippo è scomparso da alcuni mesi, rendendo vedova la Regina Elisabetta. Filippo aveva un segreto: ecco di cosa si tratta

Philip Mountbatten, noto nel nostro paese come Filippo di Edimburgo, è morto lo scorso 9 aprile. Il marito di Elisabetta II aveva 99 anni ed è passato a miglior vita un paio di mesi prima di compiere il suo centesimo compleanno. La sua morte ha scosso molti membri della Royal Family, in particolare la Regina Elisabetta. In occasione del suo funerale, anche il Principe Harry è tornato in Gran Bretagna.

Il Duca aveva un compito molto importante all’interno della monarchia inglese, nonostante l’età avanzata. Filippo, infatti, era una sorte di punto di unione tra i vari membri in caso di litigi o discussioni. Pare che in più di un’occasione abbia risolto problemi alla sua consorte, nota per la sua personalità particolarmente forte. La sua scomparsa ha colpito molto Elisabetta II, la quale ha subito un pesante contraccolpo psicologico.

Successivamente alla morte del Principe Filippo, tutti i membri della Famiglia Reale britannica hanno provato a stringersi intorno a Sua Maestà. In occasione delle imminenti festività natalizie, infatti, l’intera famiglia (tranne Harry e Meghan, ovviamente) si riunirà presso la tenuta di Sandringham insieme all’anziana sovrana. Sarà il primo Natale che Elisabetta passerà senza suo marito.

Ma c’è un segreto che Filippo ha portato con sé nella tomba. Almeno fino ad oggi, perché dalla Gran Bretagna arrivano alcune indiscrezioni che riguardano proprio il Duca di Edimburgo. Vediamo insieme qual è questo segreto e perché è così importante per tutti gli altri membri della Royal Family britannica.

Principe Filippo: le sue volontà in una cassaforte reale

Il Principe Filippo è morto il 9 aprile 2021. Nel corso della sua vita, il Conte di Merioneth ha sempre sostenuto sua moglie, Elisabetta II. Uno degli argomenti più dibattuti tra i membri della Royal Family riguarda l’eredità di Filippo. Molti inglesi hanno chiesto attraverso i social quali fossero le sue ultime volontà e i suoi lasciti.

La cosa certa è che il patrimonio del Principe Filippo ammontasse a circa 42 milioni di sterline. A questa cifra vanno aggiunti alcuni indennizzi previsti per diversi membri del suo staff, che hanno sempre lavorato accanto a lui in questi anni. Le volontà scritte di Filippo di Edimburgo sono conservate a Londra, presso la cassaforte reale.

Questa cassaforte è sotto la custodia del giudice Sir Andrew McFarlane, nella sede della Royal Courts of Justice. In questa cassaforte ci sono i testamenti di alcuni componenti della Famiglia Reale degli ultimi cento anni, inclusi quelli della Principessa Margaret, sorella di Elisabetta, scomparsa il 9 febbraio 2002.

Il Duca di Edimburgo ha imposto che nessuno possa aprire la cassaforte per i prossimi 90 anni, come previsto dalla tradizione di famiglia. L’unica eccezione sarebbe legata ad eventuali dubbi sull’amministrazione del patrimonio del defunto. Solo in questo caso, il custode della cassaforte sarebbe autorizzato ad aprirla e a prelevare i documenti utili alla verifica.