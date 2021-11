Royal Family: incerto il futuro di due membri della famiglia

C’è incertezza sul futuro di un paio di membri della Royal Family. La vicenda sta facendo discutere molto in Gran Bretagna: ecco tutti i dettagli

Di solito sarebbe lecito pensare che un membro di una nota Famiglia Reale abbia un destino sicuro e già deciso. Se questa famiglia è quella dei Windsor, è impensabile che non sia così. Se l’agio e il benessere difficilmente saranno mai in discussione nei prossimi decenni, a volte può capitare che il futuro di un membro della Royal Family possa essere piuttosto incerto.

Ad esempio, qualche anno fa nessuno avrebbe pensato che il Principe Harry avrebbe rinunciato ai suoi compiti istituzionali e che avrebbe addirittura lasciato il Regno Unito. Eppure è successo! Oggi Harry vive con sua moglie Meghan negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. I due si occupano principalmente di portare avanti le loro fondazioni, attraverso le quali si sostentano.

E ci sono altri due membri della Royal Family britannica che non conoscono ancora con certezza quale sarà il loro futuro. Non sanno quale potrebbe essere il loro destino, che dipenderà tutto da alcune decisioni che saranno prese nei prossimi anni. Vediamo insieme di chi si tratta e perché questa vicenda sta suscitando molto interesse in Gran Bretagna.

Royal Family: incerto il futuro dei figli di William e Kate

All’interno della Royal Family si pensa sempre al futuro a lungo termine. Quando la Regina Elisabetta lascerà il proprio trono, toccherà a Carlo e Camilla Shand regnare. Dopo di loro sarà il turno del Principe William e di Kate Middleton. I Duchi di Cambridge sono i preferiti del popolo, che li vorrebbe vedere sul trono al posto di Carlo e Camilla quando morirà la Regina Elisabetta.

Un giorno toccherà anche al piccolo George regnare. Secondo la linea di successione al trono, è lui che succederà al padre fra qualche decennio. Un futuro già scritto, ma è davvero così? Non proprio, perché all’interno della Royal Family è in corso un dibattito su quali scuole dovranno frequentare George, Charlotte e Louis, i tre figli di Kate e William. Naturalmente si tratterà di scuole e università di primissimo livello. Si, ma quali saranno?

Non è detto che i tre bambini, quando saranno grandi, accetteranno di seguire il percorso che verrà delineato per loro prossimamente. Magari potrebbero maturare interessi diversi ed è proprio di questo che stanno discutendo Kate e William ultimamente. Al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale della Royal Family sulla questione e potrebbe non arrivare nemmeno in futuro. In tal caso, ai tre ragazzi sarà concesso di scegliere e sarebbe una grandissima novità per la monarchia britannica.