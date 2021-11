Vite al Limite, la giovane americana che si era presentata nella clinica del Dottor Nowzaradan descrivendosi come estremamente disperata

Vite al Limite è pronta ancora una volta a stupire e appassionare il pubblico di Real Time. Il popolare programma va in onda da anni negli Stati Uniti, e da quando è arrivato in Italia ha ottenuto ugualmente un successo straordinario. Nel pubblico c’è sempre curiosità per scoprire la storia del nuovo paziente del dottor Nowzaradan. Aspettano di capire se il paziente (o la paziente) riuscirà a guarire dall’obesità, la curiosità è molta anche per vedere i cambiamenti fisici.

Spesso un forte dimagrimento (parliamo di persone che iniziano il percorso quando pesano intorno ai 300 chili) cambia letteralmente l’aspetto estetico dei pazienti. Anche la loro vita muta in modo profondo. E’ il caso di una delle pazienti che si è rivolta al dottor Now, descrivendosi come fortemente disperata. La donna, che pesava ormai più di 300 chili, si diceva disposta a qualsiasi cosa pur di dimagrire. In particolare, lei stessa era sconvolta dalla sua immagine riflessa, dicendo che il suo viso enorme le faceva impressione.

Vite al limite, il complicato percorso per dimagrire della donna che pesava oltre 300 chili

In effetti la situazione era delicata, ma la dura dieta imposta dal medico ha portato ha risultati assolutamente evidenti. Prima la dieta, poi l’operazione di by pass gastrico, che di fatto è una riduzione dello stomaco. Un duro lavoro che è andato anche oltre il programma, visto che lei ha proseguire con la dieta. Quando si è ricoverata in clinica non riusciva più nemmeno a camminare, ma poco a poco ha ritrovato un peso sempre più accettabile. Parliamo di Ashley Dunn e del grande lavoro che ha fatto.

Oggi lei è cambiata radicalmente, e sulle sue pagine social mette delle foto in cui è evidente il dimagrimento. Non ci sono indizi sulla sua vita privata, ma pare sposata ancora con il marito di allora. Di recente ha scritto: “Il percorso nel docu-reality è stato affascinante ma molto difficile. Io non ho mai mollato e ancora oggi non mollo, prendendomi cura di me”.