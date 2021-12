Mara Venier, prima dllo show “Festa di Natale” dedicato a Telethon, scrive uno struggente messaggio ricordando Fabrizio Frizzi.

Mara Venier, domenica 12 dicembre, farà compagnia ai telespettatori conducendo lo show “Festa di Natale” interamente dedicata a Fondazione Telethon. Al suo fianco ci sarà Paolo Belli e nel corso della serata interverranno Stefano De Martino, Stefano Fresi, Ron, Shel Shapiro, Milly Carlucci, Federica Pellegrini, Nino D’angelo, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, i Gemelli Di Guidonia e Paolo Conticini. Sarà una serata in cui non mancheranno le emozioni delle persone che sono state aiutate da Telethon.

Lo storico conduttore dello show che la Rai dedica ogni anno a Telethon è stato Fabrizio Frizzi ed è all’amico scomparso che la Venier ha dedicato un toccante messaggio prima di prendere le redini dello show.

Mara Venier e il messaggio per Fabrizio Frizzi: “Sei nel mio cuore amico mio”

Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo 2018, ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della moglie Carlotta Mantovan e della figlia Stella, ma anche in quello degli amici più cari come Antonella Clerici, Carlo Conti, Milly Carlucci e Mara Venier. Tutti i conduttori Rai non perdono occasione per ricordare il cuore di Fabrizio Frizzi che si è sempre dedicato alle persone più deboli in silenzio.

“Caro Fabrizio, domani presenterò la grande serata di Telethon e tu non ci sarai …Telethon sei tu !!!! Tu che mi hai voluto accanto cinque anni fa… 11 dicembre 2016…. Ti penso amico mio, sei nel mio cuore”, ha scritto Mara pubblicando la foto che vedete qui in alto.



Un messaggio pieno d’amore quello che la Venier ha dedicato all’amico Fabrizio con cui ha condiviso tante volte il palco. Fabrizio Frizzi, in particolare, ha condotto per anni la maratona dedicata a Telethon. La sua ultima apparizione risale al 2017. Frizzi ha sempre sensibilizzato il proprio pubblico a sostenere la ricerca parlando di quanto sia importante sostenere la ricerca.

“Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia. E quando avrò finito, e speriamo finisca bene, potrò raccontare. Anzi, vorrò raccontare che la ricerca medica mi sta dando una chance in più”.

Anche durante l’edizione 2021 della Festa di Natale per Telethon il ricordo di Fabrizio Frizzi sarà vivo nel pubblico e in tutti gli artisti che parteciperanno.