Monica Bellucci senza tempo: le foto di ieri e oggi

Monica Bellucci Ieri E Oggi: Come è Cambiata Una Celebrità Dagli Anni ’80. La sua bellezza resta speciale, iconica e quasi irraggiungibile

Per anni ha rappresentato la classica icona di bellezza italiana. Semplicemente perfetta, impossibile passare inosservata. La bellezza di Monica Bellucci è stata leggendaria e indiscutibile. Un suo calendario pubblicato da “Max” spopolò in Italia, andando a ruba. Una vera e propria stella, non solo nel nostro paese, ma anche nel mondo. L’attrice ha iniziato a lavorare da giovanissima, finendo presto sulle copertine patinate delle riviste di moda, come Elle, Grazia o Vogue.

Da lì è iniziata una carriera da modella, che per lei non era abbastanza. non a caso negli anni ’90 ha iniziato una prestigiosa carriera d’attrice, dove Monica ha messo in luce non soltanto la sua bellezza, ma pure un grande talento. Tanti i film in cui ha partecipato, lasciando sempre il segno con il suo incredibile fascino.

Monica Bellucci, ieri e oggi un fascino sempre irresistibile

Ipnotizzante, sia quando era nel ruolo di protagonista, sia quando ha avuto ruoli secondari. Basti pensare che la sua sola presenza sulle locandine bastava a catalizzare l’attenzione del pubblico. Per non parlare delle pubblicità, con i cartelloni che la ritraevano che facevano fermare la gente per strada: anche a costo di causare code di automobili. Oggi di tempo ne è passato, e a 54 anni la Bellucci è ancora meravigliosamente bella.

Un fascino irresistibile, anche per il suo nuovo compagno, decisamente più giovane di lei: ha 36 anni. Ma basta guardare le foto dell’attrice di origini umbre da giovane per capire come poco sia cambiata rispetto a un tempo. Un fascino ineguagliabile e addirittura Monica Bellucci sembra più oggi rispetto a un tempo. Chissà se sono tutti d’accordo…