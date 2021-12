Claudia Gerini, struggente addio alla nonna: il toccante messaggio

L’attrice Claudia Gerini dà l’ultimo addio alla nonna: il messaggio toccante

Claudia Gerini è una bravissima attrice italiana. Ha preso parte ha tanti film divenuti famosi come Night Club, Non ti muovere, Grande, Grosso e Verdone e tanti altri.

Claudia però sta passando un brutto momento: la nonna a cui era molto affezionata ci ha lasciato durante la notte.

Una figura molto importante per l’attrice che ha deciso di dare l’ultimo addio attraverso un messaggio toccante.

Vediamo insieme cosa ha scritto

Claudia Gerini e lo struggente addio alla nonna

Claudia Gerini, dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa della sua nonna, decide di dedicarle uno struggente addio tramite il suo profilo Instagram.

Pubblica più scatti di sua nonna e le dedica un toccante messaggio.

La foto vede Claudia abbracciata alla sua nonna Emilia, una donna della sua famiglia che è stata fondamentale per la sua vita e carriera.

“Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi” scrive l’attrice e aggiunge: “Fa buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri!”

Migliaia di commenti sotto il post della Gerini. I fan si stringono forti alla showgirl e tra questi anche Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino e ex compagno di Claudia.

“Dolce nonna Emilia” scrive accompagnato da un cuore rosso.

I due hanno avuto una figlia di nome Linda e l’attrice ha anche una figlia più grande di nome Rosa

Il rapporto di Claudia Gerini con le sue figlie

In questo momento triste per l’attrice, Claudia vuole accanto a sé solo le sue amate figlie con cui ha un rapporto altalenante.

Le due ragazze stanno affrontando adesso l’adolescenza, uno dei momenti più difficili da gestire per una madre.

Di recente, la Gerini ha raccontato come sia vivere a casa con due figlie che crescono ogni giorno sempre di più.

“Nessuna madre è pronta alle crisi dell’adolescenza. Le ragazze sono più sofisticate, piene di sfumature e l’adolescenza è il momento in cui devi capire chi sei” racconta Claudia Gerini.

“Linda è molto matura, di sta trasformando in una donnina. Devi abituarti ai silenzi, alle mezze risposte” aggiunge l’attrice e continua: “Ormai, entrambe le ragazze vogliono stare più nel mondo della loro cameretta. Prima, volevano stare sempre accanto a me e ora stanno più per conto loro, come è giusto. Io, poi sono una ‘mamma figliona’, l’equivalente dei figli mammoni: starei sempre appiccicata alle mie figlie“.

Claudia Gerini ama le sue figlie, ma sa che deve lasciargli il giusto spazio e che loro torneranno sempre.

L’attrice ha anche rivelato di voler adottare un bambino, anche se la legge non glielo permette.

“Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni, solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che mi piacerebbe prendere un bimbo in affido” rivela Claudia che ne ha parlato anche con le sue due figlie che hanno subito accettato.

Sono passate dalla teoria alla pratica, ma niente è andato per il verso giusto: “Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo” dice scioccata l’attrice.

“Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene?” si domanda Claudia e conclude: “Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari se la battaglia la fa un’attrice, fa più eco“.

Claudia Gerini ha ancora tantissimo amore da dare ed ora anche di più dopo l’addio struggente di sua nonna.

Un toccante messaggio che ha smosso tanti cuori, soprattutto quelli delle sue due figlie Rosa e Linda