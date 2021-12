Clamoroso ritorno di fiamma a Matrimonio prima vista Italia? La verità

Matrimonio a prima vista Italia, ritorno di fiamma tra due ex protagonisti del programma? L’incredibile indiscrezione prende forma

Anche a Matrimonio a prima vista, così come nella vita, non si può mai dire mai. Anche decisioni che ormai sembrano ben prese e sancite, in realtà possono essere messe in discussione. E talvolta in modo improvviso e inaspettato. C’è una vicenda che riguarda una coppia di sposi, che dopo aver completato il periodo di cinque settimane di prova aveva deciso di separarsi, procedendo col regolare divorzio. Ma non è la sola storia con cambiamenti inaspettati.

Qualcosa è avvenuto tre anni fa, quando Francesca aveva sposato Stefano e le cose tra loro sembravano andare bene. I due avevano messo in piedi una storia d’amore in apparenza solida, sposandosi di nuovo per cementare il loro rapporto. Ma le cose sono andate male, e lo scorso aprile Francesca aveva annunciato che il matrimonio era finito.

Matrimonio a prima vista: dopo i divorzi è successo di tutto

Guardando alla quinta edizione del programma, invece, Andrea aveva sposato Nicole, ma i due avevano deciso di lasciarsi al termine del programma. Al centro della polemica alcune considerazioni di Andrea sull’aspetto fisico della moglie. I due si sono separati e hanno divorziato, e incredibilmente il ragazzo si è avvicinato a una ex concorrente del programma, Sitara, che aveva conosciuto nel programma (e pure lei ha divorziato successivamente).

Tra loro c’è stata una breve relazione, poi finita. Inoltre, dopo qualche mese Francesca e Andrea si sono visti sempre più spesso sui social: ovviamente i fan del dating show hanno pensato che tra i due sia nato qualcosa, e non soltanto una semplice amicizia. Tuttavia, i due non hanno mai ufficializzato la loro storia.