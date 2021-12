Manuel Bortuzzo, confessione inedita a Lulù: “É la prima volta per me”

Manuel Bortuzzo si lascia andare ad una confessione inedita con Lulù Selassiè: quello che prima in amore non aveva ancora fatto.

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, non solo è tornato il sereno, ma i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 sono molto più consapevoli dei propri sentimenti. Come ha confessato Lulù ad Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021, i sentimenti che entrambi provano sono molto profondi. Dopo aver ripensato a tutte le situazioni vissute con Lulù, di fronte alla paura di perderla definitivamente, Manuel ha fatto un passo indietro.

Manuel, infatti, ha ammesso di aver sbagliato e di essere stato troppo duro con Lulù con cui si sta godendo quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni in casa non avendo ancora deciso se accettare o meno il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021.

Manuel Bortuzzo si dichiara a Lulù Selassiè: “Sono sempre scappato quando sentivo che le cose non andavano”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, da quando si sono riavvicinati, non riescono a staccarsi. Manuel, per rendere felice Lulù e stare con lei, si è anche calato nei panni di hair stylist facendo la piega ai capelli. Durante il tempo trascorso nella zona beauty della casa, Manuel e Lulù hanno parlato a lungo e l’atleta si è lasciato andare a dichiarazioni importanti.

Manuel ha confessato a Lulù di essere sempre scappato e di aver chiuso le relazioni quando si rendeva conto che le cose non andavano come avrebbe voluto. “Sono sempre scappato. Ho sempre lasciato Io quando sentivo che le cose potevano non andare. Spesso per complicazioni esterne. Devo imparare a nn scappare le cose si possono affrontare insieme”, ha confessato Manuel.

Manuel : sono sempre scappato. Ho sempre lasciato Io quando sentivo che le cose potevano nn andare. Spesso per COMPLICAZIONI ESTERNE .. devo imparare a nn scappare le cose si possono affrontare INSIEME. ❤ #GFVIP #LULU #MANUEL pic.twitter.com/YqIr7DvlXX — Lola Grullita 💉💉 (@LGrullita) December 9, 2021

“Vedrai che da me non scapperai”, è stata la risposta di Lulù. “Sono già scappato”, ha scherzato Manuel facendo riferimento alle volte in cui ha provato, senza riuscirci, a chiudere con lei. “Appunto per quello”, ha ribattuto Lulù che, di fronte ai distacchi di Manuel, ci ha sempre creduto e, alla fine, ha avuto ragione.

Manuel e Lulù, inoltre, hanno anche parlato di segni zodiacali. Lulù, che è nata il 9 giugno sotto il segno dei gemelli, gli ha chiesto se, tra le sue ex fidanzate, c’era qualcuna dei gemelli. Manuel ha scherzato e punzecchiato così la Selassiè.

Lulu: hai mai avuto una fidanzata dei gemelli??

Manuel: no. Li ho collezionati tutti i segni ma gemelli mi mancava 🍿🍿🍿 #gfvip #manuel #lulu pic.twitter.com/bLKtLGpVbA — Lola Grullita 💉💉 (@LGrullita) December 9, 2021

“Hai mai avuto una fidanzata dei gemelli?”, ha chiesto Lulù. “Li ho collezionati tutti i segni ma gemelli mi mancava”, ha scherzato Manuel per testare la gelosia di Lulù.