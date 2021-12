GF Vip, la concorrente perde le staffe in diretta. Signorini spazientito: “Non urlare!”

Al GF Vip la concorrente ha perso le staffe in diretta durante il corso delle nomination. Alfonso Signorini ha provato a prendere il controllo, ma lei è scoppiata in lacrime.

Al GF Vip, come al solito, il momento delle nomination ha creato non pochi scompigli tra i concorrenti di Alfonso Signorini. Il tutto è partito da Alex Belli che ha scelto di nominare Francesca Cipriani. Quest’ultima non ha affatto preso bene il voto ricevuto ed ha ricalzato la dose, affermando che trova ingiusto il suo atteggiamento soprattutto dopo che Soleil Sorge ha utilizzato parole pesanti nei confronti di Sophie Codegoni, prendendola in giro per i suoi ritocchini.

Francesca ha ribadito che certi messaggi come questi non devono passare, in quanto lei ha sofferto in passato per aver ricevuto le stesse critiche in passato e c’è gente che come lei ci soffre ancora. “Se mi arrabbio poi” ha aggiunto Francesca Cipriani furiosa al GF Vip, facendo intervenire Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini blocca Francesca Cipriani al GF Vip

Alfonso Signorini ha subito ripreso la sua concorrente, affermando che Soleil Sorge al Grande Fratello Vip voleva sicuramente pungere Sophie Codegoni, ma di certo non voleva bullizzarla come invece ha sostenuto Francesca Cipriani durante il corso della diretta. In quanto lui sarebbe stato il primo, in tal caso, a bloccare la concorrente.

“Il bullismo è ben altro. Non facciamo passare certe cose in un contesto come questo” ha sostenuto il padrone di casa, sottolineando come certe parole possano poi essere travisate nel mondo esterno e creare polemiche che dal suo punto di vista non hanno alcun senso di esistere.

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di restare delusa dalle parole di Alfonso Signorini, in quanto ritiene che l’atteggiamento di Soleil Sorge nella casa più spiata d’Italia debba essere puntino e che non possa passare in sordina con le sue continue provocazioni. La concorrente sembrerebbe essere arrivata al limite della pazienza.