Alex Belli scopre il tradimento di Delia Duran: Soleil non si trattiene

Alex Belli ha scoperto in diretta al Grande Fratello Vip il tradimento di Delia Duran. Soleil Sorge non si è assolutamente trattenuta.

Alex Belli questa sera durante il corso della diretta del GF Vip è stato messo contro la realtà dei fatti. In quanto Alfonso Signorini ha deciso di mostrargli alcune foto rubate di sua moglie.

Delia Duran nelle foto in questione non faceva shopping con degli amici, ma baciava un altro uomo che non era ovviamente suo marito. Alex, ancora una volta, ha stupito tutti quanti perché non si è scomposto nemmeno in quest’occasione. In quanto lui non crede minimamente a quella foto, convinto che siano finte soltanto per provocarlo a causa della sua vicinanza con Soleil Sorge.

Proprio quest’ultima si è duramente scagliata contro la moglie di Alex Belli, non mandandole di certo a dire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, ennesima batosta per Nicola Pisu: Miriana Trevisan non perdona

Soleil Sorge attacca Delia Duran: le parole per Alex Belli al GF Vip

Soleil Sorge sembrerebbe esserci rimasta più male lei di fronte a queste foto rubate, che l’ex stella di Centovetrine, stroncando il gesto di Delia Duran sia nel caso in cui siano state realizzate soltanto per farlo ingelosire ma anche se lo avesse fatto di proposito perché spinta dalla passione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime 10/12/21, la gieffina arriva al limite: non avrebbe dovuto dirlo

Secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, se Delia Duran avesse inscenato quelle foto sarebbe squallido e ridicolo. In quanto sarebbe l’ennesima occasione per avere di nuovo i riflettori puntati su di lei e per poter tornare di nuovo al Grande Fratello Vip ad avere un confronto.

Alex Belli l’ha però smorzata, affermando che, come riferito da Alfonso Signorini, lei era stata chiamata dalla produzione per un confronto, ma ha rifiutato di tornare all’interno della casa più spiata d’Italia. A questo punto Soleil Sorge ha stroncato nuovamente le foto, affermando che a differenza sua, quello che loro fanno è tutto alla luce del sole mentre lei può agire come vuole mostrando soltanto quello che può far comodo a lei: “Non è un fair play” ha tuonato Soleil contro Delia Duran.