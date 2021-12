GF Vip daytime 10/12/21, la gieffina arriva al limite: non avrebbe dovuto dirlo

Al GF Vip la concorrente di Alfonso Signorini è arrivata al limite: la battuta di troppo le ha fatto tornare in mente tutto.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca. Appuntamento degno di nota, tra l’altro, in quanto sarà diviso in due parti.

La prima mostrerà ai telespettatori le nuove dinamiche che vedono coinvolti i vipponi nostrani, mentre la seconda consiste in uno speciale collegamento con Alfonso Signorini, che rivelerà in anteprima che cosa vedremo questa sera in diretta su canale 5.

L’appuntamento di oggi parte con il botto mostrando la lite tra Soleil e Sophie. La Sorge ha accusato quest’ultima di essere fin troppo rifatta data la sua età. Ovviamente la Codegoni ci è rimasta male di fronte a queste parole, in quanto si è trovata colpita senza alcun motivo e non ha trovato divertenti quelle che lei ha giustificato essere delle semplici battute.

Nemmeno i suoi compagni di viaggio hanno trovato divertenti queste fuori uscite, trovandole delle battute di pessimo gusto soprattutto se si considerano fatte da una giovane donna all’altra. Sophie ci è rimasta male anche da alcuni suoi compagni di viaggio in quanto non si sono schierati perchè secondo lei impaurati dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni crolla al GF Vip: la battuta di Soleil spiazza tutti

Sophie Codegoni è crollata al Grande Fratello Vip. Tant’è che anche Valeria Marini si è schierata dalla sua parte, trovando questo gesto di Soleil soltanto cattivo e basta. Anche Manila Nazzaro ha provato a far ragionare la Sorge, ma quest’ultima non ha voluto sentire ragioni. In quanto secondo lei si è semplicemente limitata a fare un’osservazione e nient’altro, anzi ha accusato l’ex tronista di strumentalizzare questo momento soltanto per avere un blocco a lei dedicato durante la diretta di questa sera.

Spazio anche alla conoscenza nata da poco tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. L’ex ragazza di Non è la Rai ha ammesso di essere attratta da lui non solo dal punto di vista estetico, ma anche mentale ma non riesce a comprendere se anche per lui è lo stesso o se questi sentimenti viaggiano soltanto nella sua direzione.

Ora però è tempo del collegamento speciale con Alfonso Signorini, che ha annunciato che questa sera si parlerà e non poco della conoscenza nata tra Manuel e Lulù, in quanto i due sono tornati di nuovo vicini dopo l’ennesima lite. Spazio anche al prolungamento del reality, in quanto questa sera il padrone di casa comunicherà ai suoi vipponi la data della finale.

In conclusione, ma non per importanza, si parlerà delle nuove foto di Delia Duran, paparazzata mentre bacia un altro uomo.