Uomini e Donne puntata 10/12/21, complotti e tradimenti: salta fuori la verità

A Uomini e Donne è saltata fuori la verità. Il cavaliere e la dama hanno mentito a tutti, ma lei aveva intuito che cosa stesse accadendo.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con l’ultimo appuntamento della settimana. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi saluta i suoi telespettatori con il botto, segnando il ritorno di Gemma Galgani in studio.

La dama di Torino è stata assente per qualche puntata in quanto era in quarantena, ma ora è guarita ed è pronta a prendere in mano le redini del suo percorso. Tant’è che subito dopo la registrazione si vedrà con il suo nuovo cavaliere. Peccato che sembri fin troppo presa da lui, nonostante sia la prima volta che lo vede, ma per lei questa conoscenza telefonica è stata un po’ un ritorno alle lettere.

Questa sua dichiarazione ha ovviamente mandato su tutte le furie Tina Cipollari, che ha già predetto che questa conoscenza terminerà nel giro di qualche puntata in quanto è un copione che ha già visto numerose volte trasmesso negli studi di Uomini e Donne.

Elena delusa da Luigi e Marika Uomini e Donne: salta fuori la verità

La puntata continua a segni di colpi di scena. In quanto al centro dello studio Maria fa accomodare Luigi ed Elena. I due hanno iniziato a frequentarsi nonostante la differenza di età, ma ad un tratto lui ha totalmente cambiato il suo atteggiamento facendo nascere un certo sospetto nella dama.

In quanto quando lei ha deciso di presentargli le sue amiche, è stato tutto il tempo al telefono ed ad un certo punto ha abbandonato l’incontro perché sarebbe andato in soccorso di un suo amico in difficoltà. Tutti questi segnali sono apparsi strani ad Elena, in particolar modo quando lui le ha detto che sapeva che stessero organizzando una sfilata. Dato strano da sapere, visto che la redazione aveva chiesto alle dame di non dire nulla.

I sospetti della dama si rivelano essere giusti in quanto ha iniziato a sentire Marika, ex di Armando, e lei sospetta che lui non sia stato molto corretto. In quanto avrebbe dovuto informarla e lei avrebbe agito di conseguenza. In studio tutti si scatenano contro Luigi e Marika. In particolar modo contro di lei, in quanto poco prima si era lasciata andare ad un amaro sfogo contro Armando Incarnato, rivelando di stare male perché provava ancora qualcosa per lui.

La puntata prosegue con Andrea Nicole. La tronista è uscita con entrambi i suoi corteggiatori ed anche questa volta, pur non sapendolo, hanno organizzato la stessa cosa: una giornata intenta a fare l’albero di Natale insieme.