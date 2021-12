Belen Rodriguez e quel gesto che richiama Stefano De Martino

Belen Rodriguez è senza dubbio tra le showgirl più seguite, chiacchierate ed amate del momento. La sua vita è sempre stata sotto i riflettori, oltre per le sue abilità televisive, anche per le rocambolesche storie d’amore. Quella più invidiata e ammirata è stata quella con l’ex marito e papà del primogenito Santiago, Stefano De Martino. E’ proprio nei suoi confronti che durante un evento compie un gesto che lascia tutti senza parole. Frecciatina oppure c’è dell’altro sotto?

La vita dei beniamini della tv è ricca di sorprese, e Belen Rodriguez sa benissimo quanto le sue vicende amorose interessino i fan che la seguono. La nascita della piccola di casa Luna Marì le ha donato una felicità indescrivibile, ma non sempre però è tutto rose e fiori. La bimba è una manna dal cielo, insieme al fratellino sono le sue più grandi gioie, peccato che non possa dirsi lo stesso per l’amore. Ecco che in un momento di crisi con il compagno Antonio Spinalbese, attua un comportamento sotto gli occhi di tutti che sconvolge chiunque, anche chi non ha mai creduto davvero nella relazione con De Martino. Il motivo? E’ a lui che dedica il gesto!

L’amore per Belen Rodriguez è vissuto tanto intensamente quanto ricco di eventi sconvolgenti, i quali la rendono tra le showgirl più fortunate/sfortunate in amore! E’ un paradosso, o meglio un controsenso che la contraddistingue, ma d’altronde dopo gli ultimi eventi può si può affermare il contrario?

Senza dubbio il lavoro va benissimo. A dimostrare ciò è la confessione di Giulia Stabile quando lavorano insieme, insomma sono una coppia inedita ma che senza dubbio va a gonfie vele.

Se il lavoro dà soddisfazioni non è lo stesso per l’amore, ma Belen non può essere messa in un angolo! Anzi sferra una freccia che soltanto chi non vuole vedere non si rende conto. Ecco la verità del gesto inaspettato all’evento più atteso.

Belen Rodriguez sgancia una bomba inedita e inaspettata

La vita ha in serbo delle sorprese per la conduttrice e modella argentina più amata. E’ difficile vederla seccata, perché cerca di mostrarsi il più composta possibile, ma non è sempre stato così. Anche Belen ha perso le staffe in diretta tv, dimostrando di avere un volto molto più umano. E’ bellissima e talentuosa, non c’è dubbio, ma come tutte le persone vive dei sentimenti che nella maggior parte dei casi vengono calpestati dai paparazzi che non le lasciano scampo. Così, per dar voce alle sue intenzioni, compie un gesto velato, ma d’effetto.

Cosa c’entrano Elisabetta Franchi e una coscia tatuata? Praticamente sono il nesso che ha fatto compiere alla Rodriguez un gesto che rimando proprio a quella gamba! Si tratta dei muscoli del suo ex marito, Stefano De Martino.

Elisabetta Franchi è una grande amica di Belen, oltre che stimatissima stilista di moda di fama internazionale. Questa ha festeggiato in grande giorno 8 dicembre, perché ha scartato prima i regali di Natale proprio in occasione del suo compleanno, al quale la showgirl argentina è stata invitata.

Il regalo di Belen sconvolge perché: la showgirl scrive nel pacchetto dato all’amica la stessa frase che Stefano ha tatuata! La linea di abbigliamento che la showgirl condivide con i fratelli, Jeremias e Cecilia, si chiama Hinnominate e un capo è stato dato in dono a Elisabetta, ma con l’aggiunta della frase tanto amata dal suo ex marito.

Insomma, un gesto non può passare inosservato. Come mai la Rodriguez scrive proprio adesso la frase incriminante? Al momento è risaputa la sua crisi con Spinalbese, che sia una freccia rubata a Cupido per colpire dritto dritto al cuore Stefano?

Staremo a vedere la sua reazione, restiamo aggiornati!