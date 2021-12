Gemma Galgani, arriva il colpo di scena: l’ex costretto a lasciare Uomini e Donne

L’ex di Gemma Galgani ha abbandonato il Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori.

Gemma Galgani durante le scorse settimane aveva iniziato una frequentazione con il cavaliere Costabile Albore. Nonostante tra di loro le cose stessero proseguendo a gonfie vele, purtroppo non sono andate avanti come sperato. Tant’è che lui ha deciso di chiudere la loro conoscenza, in quanto non riusciva a comprendere alcuni atteggiamenti da parte della dama, che secondo lui si focalizzava su cose di poco conto senza dare un reale valore a ciò che conta.

Da quel momento però, Costabile è comparso sempre meglio all’interno degli studi Elios di Roma, fino a non far più parte del programma. La sua assenza non è passata inosservata al pubblico del piccolo schermo che si è prontamente chiesto che fine abbia fatto. A rispondere a questo dubbio ci ha pensato il diretto interessato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, rivelando perchè è stato costretto a lasciare il programma.

Costabile lascia Uomini e Donne e fa una precisazione su Gemma Galgani

Costabile Albore sembrava avere tutte le carte in regola per diventare uno degli indiscussi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Invece, una volta terminata la sua conoscenza con Gemma Galgani, è terminata anche la sua esperienza negli studi Elios.

Intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, il cavaliere ha rivelato che abbandonare il parterre è stata una scelta in quanto ha delle faccende piuttosto importanti da dover risolvere nella sua vita e per questo motivo per lui non è stato più possibile prendere parte al programma. Anche se spera di poterci ritornare una volta che avrà sistemato il tutto.

Durante il corso dell’intervista, Costabile ex fidanzato di Gemma Galgani ci ha tenuto a smentire anche le dichiarazioni di Giusy Zenere, nota comica televisiva, che al settimanale Nuovo aveva dichiarato di essersi baciata con lui per più di 18 minuti. Il cavaliere ha spiegato che la sua, probabilmente, era una battuta che faceva riferimento ad una dichiarazione dell’indiscussa protagonista del Trono Over che aveva confidato di averlo baciato per 16 minuti.

Il cavaliere ci ha tenuto anche a precisare di essere ancora single e che tra lui e la Zenere non c’è assolutamente nulla se non una bellissima amicizia. In quanto entrambi in questo periodo si troverebbero nello stesso posto ed avrebbero trascorso qualche ora in compagnia, ma niente di più.