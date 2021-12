Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, clima bollente: esplode la passione

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non si trattengono più: in piena notte, al Grande Fratello Vip 2021, esplode la passione.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono diventati ufficialmente una porta. Dopo vari alti e bassi, dopo distacchi e riavvicinamenti vari, dopo pesanti discussioni e montagne erette su un rapporto che sembrava ormai chiuso, Manuel ha fatto un passo verso Lulù e, dopo aver fatto mea culpa per il proprio atteggiamento, si è totalmente lasciato andare.

In piena notte, per la prima volta in tre mesi, Manuel e Lulù si sono ritrovati soli, in veranda mentre tutti gli altri concorrenti dormivano e si sono lasciati andare totalmente alla passione.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: baci e passione al Grande Fratello vip 2021

Dopo aver trascorso del tempo insieme in camera da letto per darsi la buonanotte, Manuel ha preferito dormire mentre Lulù, come tutte le sere, si è goduta la notte insieme all’amica Sophie Codegoni. Dopo aver chiacchierato a lungo in veranda, mentre raggiungevano la stanza per prendere possesso del letto, hanno incontrato Manuel che, non riuscendo a dormire, ha preferito alzarsi. Bortuzzo ha così chiesto a Lulù di restare con lui e i due sono rimasti per diverso tempo in veranda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Grande Fratello Vip, ennesima batosta per Nicola Pisu: Miriana Trevisan non perdona

Lungo il tragitto dalla veranda alle camere da letto, Manuel e Lulù non sono riusciti a resistere alla passione scambiandosi baci sempre più passionali.

Fuori dalla camera da letto, Manuel e Lulù si sono baciati a lungo non riuscendo a staccarsi. Manuel ha cercato ripetutamente le attenzioni di Lulù a cui ha confessato senza filtri i propri sentimenti ammettendo i propri errori nel loro rapporto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Miriana Trevisan “cotta” di Biagio D’Anelli? Le parole spiazzano

L’inaspettato turno notturno di Manuel e Lulù (9)

Lui che la tira a sé e la bacia.#gfvip pic.twitter.com/5YerHaz4BG — BL (@rainbow20202020) December 10, 2021

Le scorse ore sono state importanti per Manuel e Lulù. Insieme, hanno ricordato le varie fase del loro rapporto ed oggi sembrano finalmente sereni e sicuri di voler stare insieme. Il Manuel sicuro dei propri sentimenti e desideroso delle attenzioni di Lulù piace davvero al pubblico che spera che accetti il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 per poterlo vedere ancora in casa insieme a Lulù. Ad oggi, tuttavia, le possibilità che Manuel decida di restare sono davvero pochissime. Per esigenze fisiche, Manuel più volte ha dichiarato di voler uscire il 13 dicembre.