Clementino presenta la sua fidanzata Martina Difonte con una dedica veramente romantica: “La mia vita“

Clementino, pseudonimo per Clemente Maccaro, è un famoso rapper italiano. Oltre al mondo della musica, il rapper è approdato anche sul piccolo schermo come giudice di The Voice Italia.

Col suo fare da duro, il cappellino messo alla rovescia e i tatuaggi sulle mani, Clementino sembra un vero duro, ma ha un grande cuore.

Questo sta battendo per una ragazza formidabile di nome Martina Difonte e la dedica del rapper è veramente romantica.

Vediamo cosa ha scritto e che cosa fa la fidanzata di Clementino

Clementino presenta la fidanzata Martina Difonte: la romantica dedica

La dedica romantica di Clementino per la sua fidanzata Martina Difonte risale a questa estate.

La coppia si trovava ad un matrimonio di un amico e i due non hanno perso tempo nel fare foto.

Lei indossa un vestito chiaro ricco di piume, mentre il rapper ha un completo elegante di colore blu. Gli scatti sono vari e mostrano Martina e Clementino sorridenti e innamorati.

Nella didascalia sul suo profilo Instagram si può leggere: “La mia vita“.

Una frase breve, ma ricca di significato. La Difonte ha conquistato il cuore del bravissimo rapper e la loro complicità è evidente.

Migliaia di “mi piace” e commenti felici per la neo coppia, ma scopriamo insieme chi è e cosa fa Martina Difonte

Ecco cosa fa la fidanzato di Clementino, Martina Difonte

Martina Difonte è una attrice e cantante di origine pugliese. Già a sette anni, la fidanzata di Clementino sapeva cosa voleva fare da grande e ha iniziato a cantare nel coro della sua parrocchia.

Oltre a questa passione, Martina si dedica anche alla danza classica, ma anche al tango, il flamenco, la danza contemporanea e l’hip hop. Una vera e propria artista poliedrica.

Diplomata in ragioneria, la Difonte consegue la laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – Arti e scienze dello spettacolo.

Inizia a lavorare anche nel teatro, passione in comune con il rapper. Veste ruoli importanti in spettacoli teatrali come “Donne“, “Il Berretto a sonagli“, “Multitud” e “Fiori d’arancio“.

Decolla anche al cinema e recita nel film “La Grande Guerra del Salento“, ne “Le Isole dalle Acque Verdi“, “Tommaso, “D’Improvviso, “Via le mani dagli occhi” e “Ad un passo dalla vita“.

Ha anche preso parte ad alcuni spot pubblicitari e anche alla serie web “Love” di Andrea Rosa e Giuliano Chiarello.

Insomma, Martina Difonte sa come raggiungere i suoi obbiettivi e portarli a termine in modo ottimale. E’ proprio questo il motivo per cui Clementino si è innamorato di lei: il suo fare da donna con gli attributi, ma anche la sua dolcezza, umiltà e spontaneità