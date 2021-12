Il lutto che ha sconvolto Gianmaria Antinolfi: Sophie Codegoni svela tutto

Grande Fratello, Sophie Codegoni in veranda con Carmen Russo, le ha svelato per quale motivo ha cambiato idea su Gianmaria Antinolfi

Nella casa del Grande Fratello il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è indubbiamente controverso. Entrambi nella casa sin dal primo giorno, hanno avuto un periodo in cui sono stati molto vicini, salvo poi allontanarsi bruscamente. Eppure, tra i due esiste una sorta di legame particolare che ogni tanto si manifesta.

Come, ad esempio, quando la ragazza si è confessata in veranda con Carmen Russo: a lei ha spiegato per quale motivo ha cambiato idea sul suo amico. Sophie ha parlato alla Russo di un aspetto meno conosciuto del buon Gianmaria. L’imprenditore, infatti, ha subito un grave lutto e si porta dentro un grande dolore. Si tratta della morte del compagno della madre, che per lui era un vero e proprio padre.

Grande Fratello, la confessione di Sophie su Gianmaria

“Ho capito finalmente delle cose di lui che prima giudicavo, ma poi mi ha raccontato un po’ la sua storia. Lui soffre da un anno, da quando è morto il compagno della madre. Lui non riusciva più a sentirsi ciò che è sempre stato”. Poi Sophie fa una riflessione con Carmen Russo: “Vedevo che in lui c’era qualcosa che non andava, ma pensavo che le sue fossero bugie e strategie varie. L’ho giudicato, ma ho sbagliato senza sapere e gli ho chiesto scusa. Ad oggi so che lui stava soltanto nascondendo qualcosa”.

Carmen ha approvato le parole dell’amica, dandole ragione: “Anche io devo ammettere che sto iniziando a rivalutarlo. Lo considero davvero un bravo ragazzo”. La Russo ha concluso dicendo che spera che una volta uscito, l’imprenditore non si faccia “condizionare” troppo.