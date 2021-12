Era la star di The Voice: ecco com’è diventata e cosa fa oggi

E’ stata la prima vincitrice di The Voice of Italy, uno dei tanti talent show di successo della tv italiana: com’è diventata e cosa fa oggi

Sono tanti i talent di successo della tv italiana: non tutti, magari, riescono a fare il “botto” come Amici o X Factor. Eppure, ogni show basato sulla musica e la gara dei talenti emergenti riesce a conquistarsi la sua fetta di pubblico. Tra i vari programmi ce n’è stato qualcuno che non ha lasciato il segno come gli altri, ma che ha comunque dato la possibilità a bravi artisti di mettersi in mostra. The Voice of Italy ha provato a fare centro, ma senza riuscirci. Si è concluso dopo qualche edizione senza lasciare troppi rimpianti, anche a causa di continui cambi di cast tra i giudici e collocazioni nel palinsesto non proprio felici.

Ad Antonella Clerici è toccato riportare il programma in auge, ma con una novità importante: in gara ci sono soltanto “senior”, ossia persone che sono entrate nella terza età. Spesso si tratta di cantanti di discreto successo del passato, finiti poi nel dimenticatoio. O altri che hanno avuto una lunga carriera “dietro le quinte” e decidono finalmente di essere protagonisti.

Leggi anche – Test: dimmi il tuo talent show preferito e scopri la tua vera personalità

The Voice of Italy, che fine ha fatto la prima vincitrice?

Stavolta la formula è sembrata vincente, e presto arriverà una seconda edizione. Stavolta tra i giudici non ci saranno Al Bano e Jasmine Carrisi: al loro posto arriva l’onnipresente Orietta Berti. La Clerici spera di bissare il successo della passata edizione. Ma dalla prima, quella con i concorrenti “classici”, sono passati ormai otto anni. In pochi ricorderanno che a vincere fu Elhaida Dani, una cantante molto brava e sicuramente affascinante. Forse ora un po’ di curiosità sarà arrivata: chissà cosa starà facendo.

Leggi anche – The Voice Senior, vince Sinni. Coletta: “Non è mai tardi per un’infanzia felice”

Purtroppo la cantante non ha avuto un particolare successo, ma continua a lavorare nel mondo della musica. Per lei si registra un’importante partecipazione in Notre Dame de Paris nel ruolo di Esmeralda, che da anni va in scena nei teatri di tutto il mondo. Magari non è un ruolo da “copertina”, ma si tratta di un ruolo prestigioso e di grande importanza, dove Elhaida sfrutta la sua bellissima voce.