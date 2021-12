Delia Duran, la vendetta contro Alex Belli: le foto parlano chiaro

Delia Duran si vendica di Alex Belli e del suo legame con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021: le foto di lei con un altro uomo.

Nuovo capitolo della soap opera che sta appassionando il pubblico del Grande Fratello Vip 2021. Nella casa più spiata d’Italia da tre mesi, Alex Belli è sempre più vicino a Soleil Sorge. Coccole, abbracci, effusioni e un bacio scenico che, pare, si sarebbe trasformato in un bacio vero come ha confessato Soleil, hanno scatenato la dura reazione di Delia Duran.

Delia Duran è entrata più volte nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sia per confrontarsi con Soleil Sorge che con il marito Alex Belli. Dopo l’ultimo confronto con cui aveva scherzato anche con Solei, tutto sembrava tranquillo tra Delia e Alex. Dopo aver visto il bacio tra il marito e la Sorge durante la rappresentazione della Turandot, tutto è cambiato ed oggi, sul web, sono spuntate le foto di Delia in compagnia di un altro uomo.

Delia Duran, le foto del bacio con un altro uomo: la reazione di Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021

Dopo il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge, Delia Duran ha lasciato la casa di Milano per staccare momentaneamente la spina e distrarsi. Oggi, inoltre, sono spuntate delle foto diffuse da Whopsee.it in cui Delia è in compagnia di un altro uomo. Nelle foto è stato immortalato anche un bacio e il compito d’informare Alex Belli sulle ultime novità riguardanti la moglie spetta ad Alfonso Signorini.

SERVIZIO COMPLETO alex il vs rapporto libero🤣🚀🤡🤘🤘🤘 #gfvip pic.twitter.com/HwDaJkab6z — patrizia ceci (@ceci_patrizia) December 10, 2021

Alex, nel frattempo, parlando con Biagio D’Anello, ha spiegato il suo rapporto con Delia sottolineando di non averla mai tradita:

“Ci ho messo 38 anni a trovare una persona libera come Delia. Noi ci siamo sposati promettendoci un amore libero. Abbiamo fatto feste con amiche, feste con amici. A casa nostra ogni venerdì ci sono feste come quelle che abbiamo fatto qui ad Halloween. Capisci? Mi hai capito? […] Io in passato ho tradito, ho fatto, ho brigato quando ero giovane. In questo momento però no. Non sto tradendo proprio nulla”.

Nel frattempo, Belli è alle prese anche con un’importante decisione: accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 che potrebbe farlo restare in casa fino al 14 marzo 2022, giorno della finalissima, o uscire tornando alla propria vita.