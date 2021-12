Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali che non vanno d’accordo con lo Scorpione? Ecco la classifica dei primi due: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali che non vanno d’accordo con lo Scorpione, quelli che si trovano meglio con persone nate sotto altri segni. Scopriremo insieme quali sono i primi due in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più dipendenti dalle serie tv, quali sono i segni più attenti, quali sono i segni più fortunati e quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali che non vanno d’accordo con lo Scorpione. Ecco la classifica dei primi due.

I segni zodiacali che non vanno d’accordo con lo Scorpione

Lo Scorpione è uno di quei segni con il quale non è per niente facile andare d’accordo. C’è bisogno di entrare in stretta fiducia con le persone di questo segno prima che possano fidarsi veramente. Questo processo, a volte, può essere complicato. Andiamo a vedere quali sono i due segni con i quali lo Scorpione non riesce ad andare per niente d’accordo.

I segni incompatibili: Scorpione e Leone

La scarsa compatibilità tra due segni dello zodiaco dipende spesso dalle caratteristiche di ognuno di essi. Lo Scorpione fa molta fatica ad accettare la troppa indipendenza del Leone. Per questo motivo, con le persone di questo segno possono nascere spesso discussioni particolarmente pesanti. Entrambi i segni possono essere poco flessibili e, di conseguenza, troppo orgogliosi per intraprendere una relazione.

Scorpione e Acquario come cane e gatto

L’altro segno con il quale lo Scorpione non va molto d’accordo è l’Acquario. Le relazioni tra questi due segni sono difficili sia in amicizia che in amore. Soprattutto nelle relazioni sentimentali, le persone nate sotto questi due segni potrebbero stancarsi presto l’uno dell’altro. Lo Scorpione fa fatica ad andare d’accordo con questo segno d’aria, non c’è feeling e difficilmente potrà nascere un buon rapporto con una persona dell’Acquario. In più, le persone nate sotto il segno dell’Acquario sono troppo pigre per l’ambizioso Scorpione.