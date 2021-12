Quali sono i segni zodiacali più goffi? Ecco i primi tre

By

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più goffi. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più goffi, quelli che risultano impacciati anche se non si muovono. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più goffi. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più goffi

Bilancia: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco ricordano perfettamente ogni incidente, perché riescono a collegarlo a momenti importanti della propria vita. Ogni volta che c’è un’occasione importante, infatti, capita sempre qualcosa di strano. La causa può essere un movimento inopportuno, una parola fuori posto, uno sguardo troppo intenso. C’è sempre qualcosa che rovina un bel momento. Tutto ciò potrebbe apparire come un difetto di chi appartiene a questo segno, in realtà è una vera e propria caratteristica ed è impossibile da cambiare. Sarà sempre così!

Vergine: al secondo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco prendono tutto come una sfida. Provano sempre a portare a termine un compito evitando di risultare goffe, ma è impossibile. Prima o poi la goffaggine prenderà il sopravvento e farà cadere un bicchiere oppure creerà un problema a qualcuno. La Vergine prova a combattere tutto ciò ma difficilmente riuscirà a non sembrare una persona goffa e impacciata.

Gemelli: al primo posto in questa singolare classifica troviamo i Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano raccontare e parlare, ma lo fanno gesticolando molto. Capita spesso di versare dell’acqua addosso ad una persona vicina o di bruciarsi con le sigarette degli altri. Eppure i Gemelli non riescono proprio a stare fermi! Questa frenesia li rende goffi e sembra quasi che abbiano una calamita per i guai. Un trucco per evitare brutte figure? Pensate alle mani, guardate quanto si muovono e provate a stare fermi ogni tanto.