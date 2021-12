Maria Monsè smascherata da Carmen Russo: salta fuori la verità al GF Vip

Maria Monsè e Carmen Russo sono due nomi tanto imprevedibili, quanto clamorosi: è guerra aperta! Chi l’avrebbe mai detto che una donna così buona con tutti fin dagli inizi del reality, potesse infuriarsi in tal modo? Ancora, per quale ragione la nuova arrivata non piace a nessuno? Si tratta di strategia o di una coda di paglia? Saltano fuori tutti i retroscena della puntata che lascia senza fiato.

Essere un concorrente del Grande Fratello Vip di quest’anno equivale ad essere un possibile gieffino che perde le staffe! Carmen Russo è su tutte le furie, ma la sua rivale Maria Monsè risponde per le rime e non le manda a dire. Diciamo che con l’ultimo appuntamento le tensioni sono salite alle stelle, sia che si trattasse di momenti felici, che nel caso in cui sono trapelate delle palesi antipatie. Infatti, i punti di scontro non sono mancati, anzi sono stati trattati nel bene o nel male. Quello che lascia tutti senza parole è vedere un concorrente conosciuto come pacifico, inveire contro una compagna, ma la verità dei fatti è saltata fuori, ed adesso non ci sono più dubbi sulle ragioni del litigio.

Se pensi che il Grande Fratello Vip non abbia più delle sorprese, ti sbagli! Basta guardare queste due in foto, Carmen e Maria per entrare nel vivo di un nuovo conflitto a fuoco: non si tollerano fino al midollo. Le ragioni? Nell’ultimo appuntamento televisivo sono trapelati dei retroscena inediti che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Che questa sia l’edizione dei litigi è risaputo, basta riprendere le ultime rivelazioni fatte dai concorrenti che ne hanno piene le tasche delle discussioni. La confessione struggente della principessa lascia tutti senza parole, ma d’altronde bisogna pur sempre ricordare che è tre mesi che sono lì dentro in una convivenza forzata dal gioco del Big Brother.

Riuscire ad andare d’accordo con tutti è impossibile, ma le ultime dinamiche hanno rivelato qualcosa di inaspettato: anche i più buoni hanno perso le staffe e i nuovi arrivati sono già immischiati nelle contestazioni più accese! Il motivo? C’è la verità, ma soprattutto un colpo di scena incredibile.

Maria Monsè e Carmen Russo, è guerra? Ecco la verità

Le difficoltà di convivenza sono palesi, ma devono trovare un punto d’incontro. L’ultima bufera tra l’ex Miss Italia e le principesse ha già scatenato il caos, ma non finisce qui. Perché anche chi in apparenza sembra la persona più tollerabile del mondo, in realtà ha tirato fuori gli artigli per difendere la sua posizione da attacchi ritenuti ingiustificati da parte di una concorrente che non riesce a inserirsi nel contesto del gioco in modo pacifico. La situazione è degenerata, ecco i dettagli, ma soprattutto la verità e la bomba!

Tutto accade nel momento più atteso e temuto: le nomination. Diciamo che questa parte delle puntata è quella nella quale spesso ci sono confronti e contestazioni. Soprattutto di recente è stato difficile farle, perché i vipponi invece di comportarsi da persone mature, continuano a sentenziare e battibeccare qualsiasi affermazione.

Nel caso di Carmen e Maria però, è trapelata una vera e propria antipatia. Il primo pugno viene sferrato inaspettatamente dalla Monsè che afferma che le motivazioni della nomination della scorsa puntata fatte dalla Russo, sono irrisorie e non valide, quando invece la stessa ha optato per una ragione comune usata in casa.

Carmen ha ribadito che Maria essendo l‘ultima arrivata, ha legato meno e non vuole votare i compagni con cui ha un rapporto diverso. Ecco che la situazione degenera perché la Russo era stata l’unica ancora a non essere attaccata dalla furia chiamata Monsè, la quale ha praticamente litigato con chiunque all’interno della casa.

Il colpo di scena sta proprio qui. Ha litigato anche con Miriana Trevisan, sua vecchia collega e amica, e con tutti gli altri gieffini, ma tranne con la più controversa. Quella che litiga con tutti: Soleil!

Maria ha attuato una mossa strategica o è rimasta ai ferri corti? Oppure è proprio per la somiglianza del carattere che queste due hanno legato? Restiamo in aggiornamento, perché le polemiche continuano durante le giornate dei vipponi.