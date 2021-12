Se credi che le torte salate siano un flop, ti sbagli di grosso! Perché la loro ricetta oltre ad essere estremamente pratica, ha un grande successo. Piace quasi a tutti, grandi e piccini, ma attento perché anche la loro preparazione potrebbe nascondere delle insidie comunissime. Non temere, ho in serbo per te una guida infallibile, ma soprattutto a prova di risultato eccezionale.

Non sempre sbalordire gli ospiti è facile, anche perché se hai sfoderato tutti i tuoi cavalli di battaglia, non puoi fare sempre le stesse ricette. Ecco perché le torte salate si rivelano un giusto compromesso tra l’originalità e la praticità. Non ti servono chissà quali ingredienti, ma tanta fantasia, gusto, e il rispetto di regole basilari che renderanno il tuo piatto indimenticabile. Ecco la ricetta perfetta. Si tratta anche di una soluzione intelligente, cioè quando hai troppa roba in frigo e sta per scadere. Allora, trovi il rimedio per non sprecare e buttare il cibo, anzi lo valorizzi al meglio.

Le ricette originali sono quelle che attirano di più, ma allo stesso tempo nascondono delle insidie che potrebbero farti cadere in errore. Le torte salate sono un giusto compromesso, ma ricorda che devi sapere alcuni trucchi del mestiere. Soltanto in questo modo potrai sbalordire tutti e arricchire il tuo ricettario.

Tra le tante prelibatezze, non dimenticare i dessert. Siamo sempre più vicini al periodo natalizio, per cui conoscere idee geniali per dolci facili e veloci, potrebbe non solo farti raggiungere grandi risultati nelle cene e nei pranzi organizzati da te, ma anche essere sempre più rapido.

Se la tua opzione rimane quella di essere originale, allora osa! Ma fallo nel modo giusto: segui questi accorgimenti e non sbaglierai un colpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pettole pugliesi perfette e deliziose: i trucchi geniali

Torte salate? Ecco il trucchetto imbattibile!

Tra le torte, perché non ispirarsi ad un classico dal sapore statunitense? La pumpkin pie è un successo con i segreti del mestiere, è una ricetta amata quasi da tutti. La zucca è un frutto squisito unito agli ingredienti di questa preparazione. Insomma, hai l’imbarazzo della scelta, devi soltanto prenderti di coraggio e mettere in pratica tutte le tue doti culinarie, che non sono inesistenti, sono solo nascoste. La paura di fallire passa se seguirai questi trucchetti geniali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ricette facili in soli 10 minuti: idee geniali!

Innanzitutto, devi scegliere che tipologia di pasta utilizzare se sfoglia o brisè. La scelta da fare non è complessa, ma compromette il risultato della tua preparazione. Infatti, per prima cosa, si prende una decisione in base ai gusti personali e al risultato prefissato, ma è chiaro che hanno diverse conseguenze nella riuscita.

La sfoglia è più facile da preparare in casa rispetto la brisè, la quale però è la scelta giusta per una ragione ben precisa. Tende a diventare meno umida, cioè si secca di più, contiene meno acqua e ne assorbe meno, e di conseguenza è più compatta. Al supermercato la vendono già pronta, approfittane.

La seconda mossa da fare è un accorgimento fondamentale, sempre unito alla base scelta. Dopo che la condisci e realizzi i passaggi della ricetta, non metterla subito in forno. Il motivo? Deve riposare in frigo, perché per metterla in forno deve essere fredda, altrimenti se surriscaldata si falderà e non sarà friabile.

Quindi, il riposo e fondamentale. E il ripieno? Qui entra in gioco la fantasia e il gusto personale. Un consiglio è quello si di attuare la mossa svuota frigo, ma senza esagerare. Fare un mix senza senso ha un risultato sgradevole.

Inoltre, i formaggi sono fondamentali in termini di gusto. Puoi inserirli nella tua ricetta sia prima che dopo la cottura, dipende se vuoi una torta salata fredda, quindi metti ricotta o philadelphia, oppure calda con del formaggio filante.

Per gli insaccati, questi seguono più o meno la stessa regola dei formaggi, ma nel loro caso specifico c’è una ragione concreta. Possono essere messi nel forno insieme agli altri ingredienti, ma ricorda che tenderanno a seccarsi perché già di per sé disidratati. Ti consiglio di metterli alla fine, quando già la quiche è bella e fatta.

Infine, ma non meno importante. Se non vuoi rovinare tutto, ricorda che il forno deve essere statico e non troppo caldo, più o meno a 180°, altrimenti proprio per la delicatezza dell’impasto, verrà bruciato e i tuoi sforzi saranno vani. Che aspetti? Rimboccati le maniche!